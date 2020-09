Audi A3 40 TFSI e rijdt 67 kilometer* elektrisch - Autoblog.nl

Daarna mag je rijden op vertrrouwde lieve benzine met de Audi A3 40 TFSI e.

Nog niet zo heel erg lang geleden was de PHEV een autotype waarbij je ernstige vraagtekens kon zetten. Ze waren extreem zwaar dankzij de accu’s. Dankzij diezelfde accu’s krimpte de bagageruimte ook nog eens. Als klap op de vuurpijl kon je vaak slechts 10-15 km elekrisch rijden. Geweldig om de NEDC (en GroenLinks) om de tuin te leiden, maar het was een matig compromis.

PHEV

Elektrische auto’s worden beter, maar dat geld ook voor PHEV’s. De Plug-in Hybrid Electric Vehicle biedt in feite het beste van twee werelden, zeker nu ze aanzienlijk beter worden. Neem de nieuwe Audi A3 Sportback 40 TFSI e bijvoorbeeld. Die naam is eigenlijk het grootste nadeel, want niemand gaat Audi A3 Sportback 40 TFSI e zeggen, wat dat betreft was Audi A3 e-tron véél beter gekozen. Gek genoeg heet de aardgas-versie nog steeds de A3 g-tron.

Audi A3 40 TFSI e

Enfin, terug naar de A3 40 TFSI e. Zoals je kunt opmaken uit de inleiding is het een plug-in hybride. De auto is voorzien van een viercilinder 1.4 TFSI motor die goed is voor 150 pk en 250 Nm. Dat laatste wordt geleverd tussen 1.550 en 3.500 toeren. Naast de verbrandingsmotor is er een elektromotor die goed is voor 109 pk en 330 Nm. De elektromotor krijgt zijn energie van een 13 kWh-accupakket Deze combinatie is gekoppeld aan zestraps S Tronic automaat met dubbele koppeling.

NEDC-methode?

Volgens Audi kun je op een volle accu puur en alleen 78 kilometer rijden. Dat is echter wel volgens de NEDC-methode, deze geeft hetzelfde beeld van de realiteit als het Lexa-profiel van mijn zus. De WLTP-cijfers zijn echter ook niet verkeerd, want met 67 kilometer kun je alsnog veel ‘op de accu’ rijden. Op deze manier wordt de PHEV ook een stuk interessanter. In het interieur kun je op het digitale scherm precies zien hoe het systeem functioneert.

Dure achteras

De Audi A3 met plug-in aandrijving krijgt af-fabriek de ‘dure’ achterwielophanging mee, een fraai vier-link achteras in plaats van een eenvoudige torsie-as, die de goedkopere uitvoeringen meekrijgen. In vergelijking met de gewone A3 Sportback is de bagageruimte 100 liter kleiner: in plaats van 380 liter heb je maximaal 280 liter tot je beschikking. Standaard staat de auto op 16 inch lichtmetaal, 17 en 18 zijn leverbaar.

Beschikbaarheid Audi A3 40 TFSI e

De levering van de Audi A3 Sportback 40 TFSI e start in de herfst van 2020. In Duitsland gaat de auto 37.470,92 euro kosten. Het moet wel heel gek lopen, wil de auto niet naar Nederland komen.