Prijzen Citroën ë-Jumpy en ë-SpaceTourer bekend - Autoblog.nl

We hebben de prijzen van de Citroën ë-Jumpy en ë-SpaceTourer voor je.

Elektrisch rijden is niet alleen voorbehouden aan Tesla-adepten of EV-apostelen, maar ook mensen die gewoon daadwerkelijk moeten werken met hun auto. Net als met gewone auto’s het geval is. In sommige gevallen koop je een auto omdat je het leuk vind, in andere gevallen omdat je ermee moet werken.

Citroen ë-Jump en ë-SpaceTourer

In die laatste categorie vallen deze bedrijfswagens van Citroën. Het gaat in dit geval om de elektrische varianten van hun busjes. Die prijzen voor de ë-Jumpy en ë-SpaceTourer zijn bekend gemaakt.

Twee accu’s

In beide gevallen zijn de auto’s voorzien van een 100 kW sterke elektromotor, die wordt voorzien van ‘sap’ door een 50 kWh-accupakket. Volgens de WLTP kun je daarmee zo’n 230 km ver komen. Tevens is er een 75 kWh-versie, daarmee kun je 332 km halen op een volle accu halen, daarover later meer.

In principe zijn de ë-Jumpy en de SpaceTourer dezelfde auto’s. De ë-Jumpy Combi is gericht op basaal personen vervoer en de SpaceTourer is aanzienlijk luxer qua aankleding en afwerking. Zie het als een soort MPV-variant. Citroën doet dat in elk geval wel en wie zijn wij om daaraan te twijfelen?

Er zijn diverse keuzes mogelijk. We hebben alle prijzen even op een rijtje voor je gezet in tabel. Aanvankelijk zal alleen de 50 kWh-batterij leverbaar zijn. Volgend jaar begint de levering van de 75 kWh-variant. Deze is al wel te bestellen. De 75 kWh is alleen mogelijk met de normale of lange wielbasis. De korte is er ook als 50 kWh.

Prijzen Citroen ë-SpaceTourer en ë-Jumpy

Model + uitvoering Prijs ë-SpaceTourer Business M 50 kWh € 53.155 ë-SpaceTourer Business XL 50 kWh € 55.155 ë-SpaceTourer Business Lounge M 50 kWh € 69.255 ë-SpaceTourer Business Lounge XL 50 kWh € 71.255 ë-SpaceTourer Business M 75 kWh € 62.155 ë-SpaceTourer Business XL 75 kWh € 64.155 ë-SpaceTourer Business Lounge M 75 kWh € 78.255 ë-SpaceTourer Business Lounge XL 75 kWh € 80.255 ë-Jumpy Combi XS 50 kWh € 40.805 ë-Jumpy Combi M 50 kWh € 43.805 ë-Jumpy Combi XL 50 kWh € 45.805 ë-Jumpy Combi M 75 kWh € 52.805 ë-Jumpy Combi Combi XL 75 kWh € 54.805

Zoals gezegd, je kunt nu naar de Citroën-dealer gaan en daar een order plaatsen voor een lading ë-Jumpy’s en ë-SpaceTourers. Handig als je een groot taxibedrijf op Ameland runt.