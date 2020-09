Mercedes E-Klasse Lang maakt de S-Klasse overbodig - Autoblog.nl

Waarom zou je een korte S-klasse kiezen als je voordeliger in een Mercedes E-Klasse Lang kunt rijden?

De Mercedes-Benz S-Klasse is onlangs onthuld. Het is waarschijnlijk weer een van de beste auto’s ter wereld. Dat kunnen we met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen, want de vorige S-Klasse behoorde daar ook al toe. En dan te bedenken dat de vorige S-Klasse stiekem een generatie ouder was dan dat deze zich voordeed.

Mercedes E-Klasse Lang

Een van de redenen om voor een S-Klasse te kiezen, is het genereuze ruimteaanbod. Het is een bijzonder prettige auto om in te vertoeven, ook op de achterbank. Dus als je vaak gereden wordt (en niet omdat je weer eens gearresteerd bent), dan is deze Mercedes E-Klasse Lang (V213) misschien een goed alternatief.

Grotere wielbasis

De auto is precies wat de naam aangeeft: een langere E-Klasse. De wielbasis groeide van deze Mercedes met 14 centimeter ten opzichte van het ‘korte’ model. De totale lengte bedraagt 5,05 meter. Nog niet zo lang was een lengte van meer dan vijf meter alleen voorbehouden aan auto’s als de S-Klasse.

Nog langer

Van het pre-facelift model was er al een lange uitvoering, maar dit post-facelift model is nog langer, 2,2 centimeter om precies te zijn. Verder krijgt de gefacelifte Mercedes E-Klasse lang dezelfde wijzigingen als de korte variant. Dus een nieuw front met rondere grille en kleinere koplampen.

Aan de achterzijde zien we platte en brede koplampen. Hopelijk worden aspirant E-Klasse rijders door deze auto geïnspireerd om een leuke combinatie te configureren, want het donkerrood met beige interieur ziet er prachtig uit.

Mercedes E-Klasse Lang Niet voor Europa

De Mercedes E-Klasse Lang wordt gebouwd door BBAC, wat staat voor Beijing Benz Automotive Co., een joint venture van Daimler in China. Daarmee komen we direct met het slechte nieuws: de auto komt niet naar Europa. De welgestelde Europeanen die groot van stuk is, zal harder moeten werken en door moeten sparen voor een korte S-Klasse.