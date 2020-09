Audi A3 g-tron is gloednieuwe wereldverbeteraar - Autoblog.nl

De wereld redden kan ook op een ‘normale’ manier, zo bewijst deze Audi A3 g-tron.

Op dit moment zie je dat veel fabrikanten naarstig op zoek naar nieuwe technieken om relevant te blijven. Volledig elektrisch is een oplossing, maar erg duur en de afzetmarkt is nog erg klein. Dus daarmee alleen gaat het niet lukken, alhoewel Tesla bewijst dat het wel degelijk mogelijk is. Lang leve het durfkapitaal.

Audi A3 g-tron

Dus naast volledig elektrische auto’s zien we een heel woud aan andere alternatieve aandrijflijnen. Allemaal kunnen ze op hun eigen wijze bijdrage aan ‘een betere wereld’. Naast hybride’s, PHEV’s, 48V-generatoren, waterstof en downsizing hebben vandaag de Audi A3 g-tron. Deze auto rijdt op aardgas, wat Audi aanduidt met ‘g-tron‘. Wouter legt graag aan je uit wat het precies is.

Miller Cycle

Van de vorige generatie was er al een Audi A3 g-tron en nu is er een nieuwe. De motor is compleet nieuw. Een 1.5 TFSI viercilinder motor die loopt volgens het ‘Miller Cycle’-principe. Deze motor is helemaal gebouwd om optimaal te presteren op deellast. De vorige g-tron had nog een 1.4 motor.

De compressieverhouding is vrij hoog met 12.5:1. Om te zorgen dat de 1.5 TFSI motor (van origine een reguliere benzinemotor) de hogere druk en temperaturen aankan, zijn de cilinderkop, de injectoren, turbo en katalysator aangepast.















Prestaties Audi A3 g-tron

De motor levert 131 pk. De maximum trekkracht bedraagt 200 Nm en is beschikbaar van 1.400 tot 4.000 toeren. De auto is standaard voorzien van een zeventraps S Tronic automaat met dubbele koppeling.

Dit zorgt voor behoorlijk milde prestaties. Van 0-100 km/u sprinten duurt 9,7 seconden. De topsnelheid bedraagt 211 km/u. Maar zoals Audi al stelde: de auto is niet gebouwd voor volgas, maar voor maximale efficiency bij deellast.

Uitstoot

De CO2-uitstoot is vrij beperkt. Per 100 km heb je zo’n 3,5 kilogram aardgas nodig, wat neerkomt op zo’n 96 gram CO2 per kilometer. Volgens de WLTP bedraagt de actieradius precies 445 km. Er is ook een reservetank voor reguliere benzine van 9 liter. Dan kun je net even wat verder komen.

In principe start de Audi A3 g-tron altijd op aardgas, de motor maakt alleen gebruik van benzine als de omstandigheden daarom vragen. Ook handig: de vulopeningen bevinden zich onder één klep.

Nadeel Audi A3 g-tron

Qua rijervaring is het verder gewoon een puike Audi A3. Het enige waaraan je merkt dat je de aardgas-versie hebt, is de bagageruimte. Dankzij de aardgastanks is de bagageruimte namelijk iets kleiner met 280 liter, de reguliere Sportback heeft een kofferbak van 380 liter.

De Audi A3 g-tron kan uiteraard helemaal naar wens worden samengesteld in drie uitvoeringen en met een enorm aantal opties, zoals het een ware Audi betaamt.

De nieuwe Audi A3 g-tron gaat in Duitsland 30.705,88 euro kosten. In Nederland kostte de vorige generatie zo’n 36 mille.