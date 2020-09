Suzuki Swaze is nóg een nieuwe Giant Suzuki - Autoblog.nl

Mocht de Suzuki Swaze je bekend voorkomen, dan kan dat goed kloppen!

Suzuki is een merk dat zich specialiseert in kleine auto’s. Ze zijn er erg goed in. Maar ze zitten nu in een soort rare spagaat, want ondanks dat kleine auto’s heel erg milieuvriendelijk zijn, zijn de CO2-regels dermate streng dat je met een reguliere aandrijflijn eigenlijk altijd te veel uitstoot.

Suzuki Swaze

Een gemiddelde Suzuki stoot gewoonweg te veel CO2 uit, volgens de EU. Dat moet véél lager. Het probleem is dat je dan moet werken met geëlektrificeerde aandrijflijnen, waar een auto veel duurder van wordt. Dat die PHEV’s die voor de EU wél goed zijn doodleuk 300 gram CO2 per kilometr uitstoten omdat er niet mee gestekkerd wordt, maakt niets uit. Deze twee alinea’s verklaren meteen de Suzuki Swaze.

Bijzonder prijzig

Want een nieuwe grote hybride ontwikkelen is bijzonder prijzig. Dus wat doe je dan? Juist, je gaat een partnership aan. Suzuki doet dat met onder andere Toyota. Onlangs konden we de (peperdure) Suzuki Across verwelkomen en nu is het de beurt aan de Suzuki Swaze. Volgens Suzuki is het de auto in samenwerking Toyota ontwikkeld en dat klopt ook, als je goed kijkt. Toyota was verantwoordelijk voor de koets, aandrijflijn, het interieur, de banden, infotainment en trekhaak, Suzuki heeft de logo’s op maat aangepast.

Voor de duidelijkheid, dit is de Toyota Corolla Touring Sports

Badge engineering

Het is namelijk een geval van ordinaire badge-engineering. Is dat erg? Nee, natuurlijk niet. De Suzuki Swaze is gewoon een Toyota Corolla Touring Sport Hybrid en dat is een bovengemiddeld goede auto. De auto maakt gebruik van de minst krachtige hybride-aandrijflijn, in tegenstelling tot de Suzuki Across die juist de sterkst mogelijke motorisering tot zijn beschikking heeft.

Motor Suzuki Swaze

De Suzuki Swaze heeft een 1.8 motor met 98 pk en een elektromotor met 72 pk. Gezamenlijk leveren deze maximaal 122 pk. De uitstoot bedraagt 103 gram per kilometer (dus een verbruik van 4,5 liter op 100 km). Prestatiecijfers geeft Suzuki niet, maar de Toyota Corolla gaat van 0-100 km/u in 10,9 seconden en haalt een topsnelheid van 180 km/u.

Uitrusting Suzuki Swaze

Net als met de Suzuki Across moet de Swaze het hebben van zijn uitrusting. Stadnaard kerij je items als adapatieve cruise control standaard, evenals een 8 inch infotainment scherm met Android Auto en Apple Carplay. Er komt ook een luxe ‘Style’ uitvoering, die zal zijn voorzien van bi-beam LED’s, stoelverwarming en wat rij-assistentiesystemen.

Beschikbaarheid Suzuki Swaze

De Suzuki Swace kun je bewonderen bij de Suzuki-dealer begin 2021. Of je gaat nu al vast naar de Toyota-dealer en plakt de logos af. Veel gaat afhangen van de prijs. De Across is uit de markt geprijsd en concurreert met auto’s als de BMW X3 en Mercedes-Benz GLC. De goedkoopste Corolla Touring Sport met hybride aandrijflijn is er vanaf 29.295 euro.

