Honda N-One leuker en lichter dan Honda e - Autoblog.nl

De Honda N-One is echt aanzienlijk leuker dan de Honda e.

Onlangs had ik het genoegen dat mijn auto stond geparkeerd naast een Honda e. De Honda e is een van de geinigste auto’s van het afgelopen jaar. Het is zo’n project waar nog echt over is nagedacht, op het formaat na dan, want het ding is 10 centimeter hoger dan een 3 Serie (E91) en bijna net zo breed!

Japanse retro-kitsch

Het is niet zozeer de elektrische aandrijving dat de Honda e zo gaaf maakt. Integendeel, dat is eigenlijk wat de Honda e alleen maar ‘slecht’ maakt als auto (veel te hoog gewicht, te kleine actieradius). Nee, het design, het interieur, de gekke stofjes, de kekke houtpanelen, de vissenkom-screensaver: het is heerlijke Japanse retro-kitsch briljant uitgevoerd.

Honda N-One

Met name dat hoge gewicht is zonde, want dat maakt de auto gewoonweg minder leuk. Een kleine auto is JUIST leuk vanwege het gebrek aan massa. De Honda E weegt 1.500 kilogram en dat is te veel voor een auto die de spirituele opvolger van de Honda N360 moet zijn. Gelukkig is daar deze nieuwe kleine Honda: de Honda N-One. Net als de Honda e is de Honda N-One ook een interpretatie op de Honda N360. Volgens Honda is het een compleet nieuw model, alhoewel de N-One redelijk veel lijkt op zijn voorganger.

Dicht bij het concept

Maar de Honda N-One bleef veel dichter bij het concept. De Honda N-one is een zogenaamde Kei-car, dus met een klein 658 cc drieclinder motortje met naar keuze wel of geen turbo. Zonder turbo levert het blokje 58 stampende paarden, met turbo hebben ze het overheidswege moeten begrenzen op, eh, 64 pk. Dat is nu eenmaal het maximale vermogen dat een auto mag hebben om in de Kei-car regeling te passen.

Nieuwe uitvoeringen Honda N-One

Er zijn er een paar nieuwe uitvoeringen bijgekomen en ze zijn knotsgek en briljant. De eerste leuke kleine Honda is de N-One in retro-uitvoering. De wieldopjes doen denken aan de vroege Honda’s als de N360 (maar ook de S500, bijvoorbeeld). Het front is bijna een kopie van de N360 en het is beter gelukt dan de Honda e.

Honda N-One RS

Dan de tweede variant van deze Honda N-One, want dat is namelijk de Honda N-One RS. Zoals de naam impliceert is dit de sportieve variant en dat klopt ook. Je krijgt zwarte stickers, kekke wielen, een dakspoiler, donkere gaasgrille en hoogglans zwarte tankklep.

Het leukste is de in spiegelbeeld gedrukte ‘T U R B O’-sticker. Ook het interieur is een stuk sportiever. Waar de gewone N-One een CVT-automaat heeft, kun je de RS krijgen met een handgeschakelde zesbak!

Accessoires Honda N-One

Verder is het accessoire-programma van deze nieuwe kleine Honda wat uitgebreid. Denk aan mistlampen die lijken op iPhone-camera’s, carbon (look) grill, racestrepen en zelfs een grille in hout-look! Hoe cool is dat?

Dan het vervelende nieuws, deze nieuwe kleine Honda is helaas niet leverbaar in Nederland. Ondanks dat dit bijzonder zuinige autootjes zijn die erg praktisch zijn en nauwelijks ruimte innemen, is er geen markt voor. Wij houden van grotere auto’s. Gelukkig is de Honda e immens.

