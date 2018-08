Tesla’s zijn vanaf nu nog moeilijker om te stelen

Ze beginnen steeds meer op iPhones te lijken.

Door de recente opmars van Tesla rijden steeds meer mensen in de modellen van Musk zijn firma. Je zou daarom bijna vergeten dat de momenteel veel rondrijdende modellen, de Model S en Model X, een flink prijskaartje hebben. Dat is zeer interessant voor het dievengilde. Oké, Elon Musk doet er alles aan om te voorkomen dat Tesla’s de Audi RS-modellen achterna gaan, maar dat betekent niet dat niemand probeert om een Tesla te jatten.

Voor Tesla kan het niet veilig genoeg, dus komen ze met een nieuwe update op de proppen, zo meldt Electrek. Gewoon over the air, dus je hoeft er niet voor naar de dealer. Omdat een Tesla veel informatie van zijn sleutel haalt, zou je in theorie met een kopie van de sleutel de hele auto kunnen meenemen en hij geeft geen kik. Dat wordt aangestipt: de sleutel krijgt extra encryptie in de software om het hacken moeilijker te maken. Dit vanwege een recente stroom van hackers die bijna met gemak een Tesla op afstand kunnen bedienen, dankzij (een gehackte kopie van) de sleutel.

Mocht er toch gespuis zijn die nog in de auto komt, dan krijgen ze met het andere deel van de update te maken. Hiervoor pakt Tesla nog een pagina uit het boek van de smartphonewereld: PIN to drive. Net zoals bij je telefoon zal de auto dan bij elke keer dat je hem opstart vragen of je een pincode wilt invoeren. Verkeerde pin? Jammer, dan ook geen autoritje. Simpel en toch treffend.

Of dit voor Tesla deuren opent naar meer smartphonebeveiliging, zoals gezichtsherkenning of irisscanners, moet later blijken, maar het zou best wel eens succesvol kunnen worden. De update komt zo snel mogelijk naar elke Tesla in Europa.

Fotocredit: Sean M Mitchell op Twitter