Audi A4 B8 (2007 – 2014) – occasion video & aankoopadvies

Inmiddels komt deze generatie A4 een beetje op leeftijd, blijft het imago van Duitse degelijkheid overeind of niet?

Qua styling kan de A4 nog best even mee. Ontwerper Walter de’Silva was bekend van zijn werk bij onder andere Alfa Romeo en wat hij tekende voor deze A4 is blijkbaar (ook) lang houdbaar. De A4 limousine stamt uit 2007 en in mei 2008 volgde de A4 Avant.

De andere varianten van de A4 kregen vanaf deze generatie een andere naam: zo kwam er geen nieuwe A4 Cabriolet, maar heet deze voortaan A5 Cabriolet. De A4 en A5 zijn, net als de Q5, wel op hetzelfde nieuwe MLB-platform (Modulare Längsbaukasten) gebaseerd. In 2009 volgt ook nog een Allroad versie en in 2012 kreeg de A4 een facelift.

Aanbod op Autotrack

Er is meer dan genoeg te vinden, op Autotrack.nl staan meer dan 600 exemplaren te koop. De Allroad is relatief schaars met slechts zo’n 50 stuks, maar verder is er keuze zat. Ongeveer de helft van het aanbod is een diesel, ook ongeveer de helft heeft een handbak, maar de Avant is wel in de meerderheid met 75% van het aanbod. Prijzen beginnen bij 7 mille voor diesels die al een paar keer de wereld zijn rondgegaan. Als we de S4/RS4 buiten beschouwing laten, lopen de prijzen nog op naar zo’n 30 mille.

Alternatieven

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De zeventraps DSG versnellingsbak kan een problemenkindje zijn. Controleer of die goed, soepel en snel schakelt. Eerste tekenen van problemen zijn bonkende geluiden uit de bak bij terugschakelen. Als het fout gaat schiet de auto in een soort noodloop waarbij niet alle versnellingen meer bruikbaar zijn. Vervangen van de bak is serieus kostbaar (5000+ euro), soms helpt het vervangen van een printplaat en er zijn ondertussen specialistische bedrijven die zich alleen bezig houden met het oplappen van kapotte versnellingsbakken. Vaak bieden deze goedkopere oplossingen dan de merkdealer.

De 2.0 TFSI van Volkswagen / Audi is berucht om z’n olieverbruik, motoren van na 2012 zijn iets beter, van na 2016 weer iets beter. Ook in de A4 kan het probleem zich voordoen. Soms is garantie/ coulance nog mogelijk en anders verdient het de aanbeveling om ook bij specialisten te kijken voor een eventuele revisie. Bij de 1.8 en 3.0 TFSI kan het probleem ook optreden.

Soms is het het goedkoopste om simpelweg vaker olie bij te vullen.

Handgeschakelede A4’s hebben nog wel een issues met schudden tijdens laten opkomen van de koppeling. Meestal is dan vervangen koppeling en dual massa vliegwiel noodzakelijk.

De bijnaam multitrauma is voor de Multitronic bak niet terecht meer, maar het is wel en bak die anders werkt dan andere bakken. Sommigen haten, anderen houden ervan. Proefrijden dus!

Carrosserie en interieur

De goot onder de voorruit heeft afvoerkanalen die verstopt kunnen raken. Onder die goot zitten de computers, dus zorg dat de kanaaltjes schoon blijven, anders loopt de goot over en stroomt het water bij de computers naar binnen. Droogmaken redt de computer soms, maar niet altijd.

De rails van het panoramadak moeten zo nu en dan gesmeerd worden. Het open dak kan er echt op stuk lopen en dat is uiteraard prijzig om te laten herstellen.

Controleer of alle deuren openen (en sluiten). Soms weigeren er één of meer deuren, meestal is het een probleem met de zogenaamde bowden kabel die voor ontgrendeling zorgt. Het kan echter ook noodzakelijk zijn om het slot te vervangen.

Onderstel

De A4 is best hard geveerd en gedempt. Zeker een auto met S-line onderstel kan te hard zijn voor jouw smaak, dus zorg dat de testrit ook over een slecht wegdek gaat.

Als de auto trilt bij wat hogere snelheden kan dit mogelijk veroorzaakt worden door de rubbers van de draagarmen. Soms helpt (super)balanceren van de wielen, soms helpt vervangen van de banden (door een ander merk), soms moet alles gebeuren.

Elektronica

Er zijn wat verhalen te vinden over auto’s met elektronische problemen. Flikkerende dashboardverlichting en een radio die hard staat bij het inschakelen van de auto zijn weggevers. Ook gebeurt het soms dat de 12V-aansluitingen niet lekker werken of zorgen dat aangesloten apparatuur kortsluit en zichzelf uitschakelt.

Check de werking van de elektronische parkeerrem, die blijft soms vastzitten.

To xenon or to xenon: de koplampen zonder xenon hebben geen LED dagrijverlichting, wat er minder mooi uitziet. Xenon gaat ook nog eens langer mee, maar het is ook duurder om te vervangen. Eeuwig gaan ze ook weer niet mee.

Bekijk hier het aanbod van de Audi A4 op AutoTrack.