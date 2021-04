Stand na GP Imola 2021 plus zes dingen die ons opvielen - Autoblog.nl

Het is maandagochtend, dus wij hebben de stand na de GP Imola 2021 voor je. Daarnaast vielen ons ook een paar dingen op.

We kregen afgelopen zondag weer een geweldige race voorgeschoteld. Imola was het schitterende strijdtoneel van een epische race. Deze duurde uiteraard wat langer dan verwacht.

Maar het was het wachten meer dan waard. Het lijkt erop dat we dit seizoen een hoop lol gaan beleven met Lewis Hamilton en Max Verstappen. De twee lijken bijzonder aan elkaar gewaagd dit seizoen. Dit zijn 6 andere dingen die ons opvielen na de uitslag van de Grand Prix van Emilia Romagna 2021:

Verstappen verliest kwalificatiesessie van teammaat

Dat Verstappen ietsje achter Hamilton staat, zal de Nederlander niet deren. Dat gebeurde immers wel vaker. Maar het is voor het eerst dat Verstappen door zijn teammaat onder gelijke omstandigheden geklopt werd sinds Daniel Ricciardo in Mexico 2018. Gasly en Albon waren een eenvoudige prooi voor de in België geboren Monegask. Het is ook mooi voor Sergio Pérez dat hij er ditmaal direct bovenop zit en goed voor Red Bull dat ze twee coureurs hebben die de R16B vooraan kunnen zetten. Helaas kwam het er in de race totaal niet uit voor 1 helft van het duo.

Sprinklers plaatsen zou een goed plan zijn

Uiteraard begrijpen we dat de sport niet gevaarlijker moet worden, dan dat deze is. Maar als we toch op een natte baan een leuke race kunnen rijden, waarom niet wat vaker? Laten we eerlijk zijn, races met neerslag zijn altijd leuker. Waarom niet een setje sprinklers die op een onwillekeurig moment aan staan? Het maakt zo’n race toch een stukje minder voorspelbaar.

Diepe buiging voor Leclerc

Er is nooit een moment geweest dat men twijfelde aan de snelheid van Charles Leclerc. Het is alleen wel tekenend dat hij (net als Verstappen en Hamilton) bijna altijd wél presteert als het even tegenzit. Het valt niet altijd op, maar hij haalt altijd net een paar procentjes meer uit de Ferrari dan zijn teammaat. Sainz had niet een gelukkig weekend, maar Leclerc bleef weer cool en pakte weer bijna een podium.

Hamilton heeft eens geluk

Lewis Hamilton is niet een coureur die veel fouten maakt. Integendeel, het is misschien wel de meest perfectionistische coureur. Maar op Imola was daar een zeldzaam foutje. De Brit vergalopeerde zichzelf niet, maar bleef rustig. De omstandigheden zaten mee, dus hij kon alsnog het podium pakken aan het einde van de race. Dat is wel een kampioenskwaliteit. Zelfs als ALLES mis lijkt te gaan, pakt ‘ie nog P2. Het doet veel denken aan de Ferrari periode van Michael Schumacher.

Norris

Eigenlijk geldt voor Norris een beetje hetzelfde als voor Leclerc. Ook hij weet geregeld meer uit de McLaren te halen dan erin lijkt te zitten. Vorig jaar ging Norris al lekker, maar dit jaar zit hij er dichter op. In de kwalificatie verraste hij vriend in en vijand met een snelle tijd (die hij moest laten gaan in verband met track limits).

Er is eigenlijks te weinig talent in de F1

Deze is discutabel, maar het moet gezegd worden. Latifi, Mazepin, Schumacher zijn (nog) niet echt F1-materiaal. Dan heb je drie uitgebluste wereldkampioenen (Alonso, Vettel en Räikkönen). Vervolgens heb je met Stroll, Giovanizzi twee zeer kleurloze coureurs. Nu de auto’s onderling dichter bij elkaar staan qua snelheid, mag dat onder de coureurs ook het geval zijn. Ja, we weten het: alle 20 coureurs zijn aanzienlijk beter dan wij, maar in de absolute top van deze sport mag je meer verwacht. Als de vader van Tom Beugelsdijk miljardair was geweest, speelde hij alsnog niet bij Real Madrid of Liverpool.

Rijderskampioenschap

Punten voor Esteban Ocon, daarmee staat hij voor op zijn teammaat, een tweevoudig wereldkampioen. Ook Räikkonen snoept weer een paar puntjes . We zien meteen dat de matige coureurs het ook matig doen tot nu toe. Juist in dit soort omstandigheden kun je scoren. Lance Stroll heeft zijn auto op de baan gehouden en pakt een paar waardevolle puntjes. Vettel nog altijd op nul. Ouch.

Update: en toen had Raikkonen weer GEEN puntjes, want hij krijgt lang na de race alsnog een tijdsstraf. Zijn spin bij de herstart werd gevolgd door iets onreglementairs, dus bye bye 2 punten en een plekje opschuiven voor Ocon en Alonso die hiermee TOCH WEL zijn eerste WK punten weer pakt!

De stand na GP Imola 2021 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Hamilton Mercedes 44 2 Verstappen Red Bull 43 3 Norris McLaren 27 4 Leclerc Ferrari 20 5 Bottas Mercedes 16 6 Sainz Ferrari 14 7 Ricciardo McLaren 14 8 Pérez Red Bull 10 9 Stroll Aston Martin 7 10 Gasly AlphaTauri 4 11 Räikkonen Alfa Romeo 2 0 12 Tsunoda AlphaTauri 2 13 Ocon Alpine 1 2 14 Alonso Alpine 0 1 15 Giovinazzi Alfa Romeo 0 16 Russell Williams 0 17 Vettel Aston Martin 0 18 Schumacher Haas 0 19 Mazepin Haas 0 20 Latifi Williams 0

Constructeurskampioenschap

Zowel Mercedes als Red Bull hebben hun punten grotendeels te danken aan één coureur. Daarachter zien we een interessante strijd tussen McLaren en Ferrari. Dankzij Ocon heeft Alpine zijn eerste puntjes binnen, hetzelfde geldt voor Alfa Romeo (met dank aan Kimi). Er zijn nu slechts twee teams zonder punten. Bij Williams lijken ze er dichtbij te zitten, voor Haas moet er echt een godswonder gebeuren.

De stand na GP Imola 2021 voor de constructeurs is als volgt:

Positie Team Punten 1 Mercedes 60 2 Red Bull 53 3 McLaren 41 4 Ferrari 34 5 Aston Martin 7 6 AlphaTauri 6 7 Alfa Romeo 2 0 8 Alpine 1 3 9 Williams 0 10 Haas 0

Kwalificatieduel

Zoals gezegd, Pérez is de eerste teammaat van Verstappen in lange tijd die de Nederlander af en toe op zijn plaats zet. Verder opvallende dingen dit weekend. Ocon pakte Alonso, terwijl Alonso aangaf niet veel sneller te kunnen. Een goede opsteker voor de Fransman. Ander dingetje: Sainz ging niet goed dit weekend, terwijl Leclerc bovengemiddeld presteerde. Bottas zijn auto scheen niet helemaal 100% te zijn. Ook prettig is te zien dat Williams het een stuk beter doet in de kwalificatie, ook Latifi kwam erg goed mee dit keer.

De stand na GP Imola 2021 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (2) Bottas (0) Red Bull Verstappen Pérez (1) McLaren Ricciardo (2) Norris (0) Aston Martin Stroll (2) Vettel (0) Alpine Alonso (1) Ocon (1) Ferrari Leclerc (2) Sainz (0) Alpha Tauri Gasly (2) Tsunoda (0) Alfa Romeo Giovanizzi (1) Räikkönen (1) Haas Schumacher (2) Mazepin (0) Williams Russell (2) Latifi (0)

Snelste raceronde

Jaja, die ouwe sluwe vos doet het wel. Hij elimineert zichzelf (bijna), maar pakt wel even de 2e plaats. Dat niet alleen Hamilton reed ook de snelste raceronde, waardoor hij eerste staat in het kampioenschap.

De onderlinge stand na GP Imola 2021 qua snelste raceronde is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Bottas Mercedes 1 Hamilton Mercedes 1

Driver of the day

Iedereen heeft wel een een neefje zoals Lando Norris. De goedlachse coureur is nergens bang voor en lijkt altijd vrolijk te zijn. Dit hele weekend was hij erg sterk, met een zeer verdiende derde plaats als kroon op het werk. Met 32% van de stemmen werd hij ook nog eens de nieuwe fractievoorzitter van de VVD, eh, Driver of the Day.

De onderlinge stand na GP Imola 2021 qua Driver of the Day is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Pérez Red Bull 1 Norris McLaren 1

Heeft de AB-redactie het nog een beetje goed gegokt?

Onze drie F1-kemphanen dachten dat Pérez het wel eventjes ging doen. Gebeurde niet. Wel dat Verstappen zou winnen. Dat is best bijzonder, dat dat een gegeven is tegenwoordig. @michaelras zat HEEL dichtbij bij een slam dunk, maar Leclerc wist P3 net niet van Norris af te pakken.

Onderlinge stand na GP Imola 2021 in de AB Poule:

Positie Redacteur Aantal Punten 1 Michael 16 2 Wouter 13 3 Jaap 7

Deze Grand Prix’ zijn al verreden:

28 maart | GP van Bahrein

18 april | GP van Emilia Romagna

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

2 mei | GP van Portugal

9 mei | GP van Spanje

23 mei | GP van Monaco

6 juni | GP van Azerbeidzjan

13 juni | GP van Canada

27 juni | GP van Frankrijk

4 juli | GP van Oostenrijk

18 juli | GP van Groot-Brittannië

1 augustus | GP van Hongarije

29 augustus | GP van België

5 september | GP van Nederland

12 september | GP van Italië

26 september | GP van Rusland

3 oktober | GP van Singapore

10 oktober | GP van Japan

24 oktober | GP van de Verenigde Staten

31 oktober | GP van Mexico

7 november | GP van Brazilië

21 november | GP van Australië

5 december | GP van Saudi Arabië

12 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters voor de GP van Portugal worden 12:30 gereden op 30 april.