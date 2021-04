Toyota bZ4X als eerste elektrische SUV van het merk - Autoblog.nl

Toyota is nu zo luxe met de bZ4X, Lexus hebben we ook niet meer nodig.

De kloof tussen Toyota en Lexus wordt steeds kleiner. Waar Toyota’s in de vroege jaren nog een keihard plastic interieur hadden en een Lexus vol leder zat, zijn de merken de laatste jaren behoorlijk dicht naar elkaar toe gekropen. Deze nieuwe Toyota bZ4X (ja zo heet ‘ie echt) zet daarmee weer een nieuwe stap.

Het is de eerste volledig elektrische SUV van Toyota. Mind you, we hebben het wel over een concept. De productieversie van dit model volgt halverwege volgend jaar. Toyota heeft het voertuig niet voor niets op de autoshow van Shanghai gepresenteerd. Dat komt omdat ze met name de Chinese en Japanse markt voor ogen hebben met dit ding.

De auto staat op het nieuwe e-TNGA platform. Meer nieuws over de aandrijflijn is niet bekendgemaakt. En daar slaat Toyota een beetje een modderfiguur mee. Want met keiharde cijfers hadden we iets gehad om naar uit te kijken. Bovendien straalt het vertrouwen uit als je weet wat er komen gaat. Nu er niets is bekendgemaakt over de elektromotor(en), het accupakket en de actieradius ga je toch twijfelen. Toyota is koning van de hybride auto, maar op het gebied van EV’s hebben ze nog wel wat te leren. De Lexus UX300e was immers ook geen topper.

Het exterieur en interieur van de Toyota bZ4X ziet er strak uit. Eigenlijk exact wat je van een moderne Toyota mag verwachten. De autofabrikant zegt dat de interieurruimte gelijk is aan een sedan in het D-segment. Exacte maten en gewichten van dit concept zijn niet bekendgemaakt. De bZ4X is in samenwerking met Subaru ontwikkeld en moet de start zijn van een toekomst vol elektrische modellen bij Toyota. Volgend jaar zomer bij de dealer dus.