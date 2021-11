Extra lange Audi A7 sedan nu met extra kleine motor

De extra lange Audi A7 wordt daarmee wel een stukje bereikbaarder voor de gewone man of vrouw.

Vroeger wilde je een dikke auto met een dikke motor. Als budget geen rol speelde, althans. Daarbij kon je nog niet eens zo gek lang geleden een beetje meelappen met je leasevergoeding om zo én een leuke auto met een leuke motor te hebben.

Dat was uiteraard absoluut niet de bedoeling, waardoor men bijtelling gen bedenken. Tel daarbij op dat de prijzen stegen dankzij stricte CO2-taksen en we zijn aanbeland op het punt dat we een minimale motor in een te luxe auto stoppen.

Extra lange Audi A7

Maar dat is dus niet alleen een Nederlands dingetje, ook in China zien we dat. Ook daar worden auto’s met grote verbrandingsmotoren extra belast. Tegelijkertijd smult men daar van dure premium-auto’s mét veel ruimte. Dus wat doe je dan? Precies, je lanceert een extra lange Audi A7 L met kleine 2.0 motor. Dat is precies de auto die je op de foto’s ziet.





Net als gisteren het geval was met de compleet nieuwe Ford Mondeo, gaat het om afbeeldingen van het Chinese Ministerie van Transport. Daar melden de fabrikanten de nieuw te introduceren modellen aan. Die foto’s lekken vervolgens op het internet en nog voordat Audi het model officieel kan lanceren, weet je er alles over.

Techniek

Nu was er al een extra lange Audi A7 L, maar die was er alleen met de ‘dikke‘ 55 TFSI motor, een 3.0 V6 met turbo en zo’n 354 pk. Daar zijn in totaal 1.000 stuks van gebouwd. Van deze versie moeten er meer verkocht gaan worden. De motor is de bekende 2.0 TFSI (de EA888) met in dit geval 245 pk. Deze is gekoppeld aan een S Tronic automaat. Standaard heb je quattro-vierwielaandrijving.

Qua uiterlijk zijn de verschillen tussen de extra lange Audi A7 L met de dikke motor niet zo groot. De grille is nu zilver in plaats van zwart. Maar zoals te zien is op de foto, kun je alsnog kiezen voor een zwarte grille. Dus je hoeft alleen maar die 45 TFSI-badges eraf te halen en niemand ziet dat je flink hebt bespaard.

Via: Carscoops.