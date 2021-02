Audi: actieradius elektrische auto's gaat afnemen in de toekomst - Autoblog.nl

In de race rondom de magische hoge actieradius van elektrische auto’s, doet de CEO van Audi een bijzondere uitspraak.

Een hoge actieradius in een elektrische auto is een beetje als een avond zonder avondklok. Je hebt sowieso niks te zoeken op straat na negen uur, maar de vrijheid dat het eventueel kon is men veel waard.

Actieradius

Datzelfde geldt voor auto’s met een hoge actieradius. In theorie heb je niet veel meer dan 200-300 kilometer op één lading nodig, maar de vrijheid hebben om Parijs te halen zonder bij te laden is men een hoop waard. Daarom kan Tesla prima pochen met hun 840 km actieradius in de Model S Plaid. Ga dat maar eens verslaan, ook al is de kans groot dat men bij alle andere merken alles op alles zet om dit te evenaren.

Audi-actieradius

Alle merken, behalve Audi, zo lijkt het. Markus Duesmann, de CEO van het merk, doet een boekje open over strategie. Om gelijk even de kaarten open te leggen: Audi is het merk van de e-tron en e-tron GT, die rond de 490 km actieradius liggen. Duesmann is momenteel nog wel bezig om dat getal op een gegeven moment te vergroten vanwege vraag namens de koper. De actieradius van de elektrische auto maakte flinke stappen sinds bijna elke EV op de markt van de grond af aan is ontworpen als EV en dus met geplande ruimte voor een accupakket. Duesmann verwacht echter dat in de toekomst men zich weer gaat focussen op lagere actieradii. De uitleg daarachter is stiekem best logisch.

Verkleining

Momenteel heeft ver komen op een lading voordelen voor bijvoorbeeld het voorkomen van range-anxiety, maar ook laden is nog niet zo makkelijk en snel als een tank benzine volgooien. Daar gaat verandering in komen, aldus Duesmann. Wanneer dat zo is, dan maakt het men ook weer minder uit hoe ver je kunt komen op een tank. Ook speelt mee dat batterijen capabeler worden op minder kracht, denk aan solid state. Duesmann denkt dat op een gegeven moment een kleiner en dus minder zwaar batterijpakket, belangrijker wordt dan een eindeloze actieradius. De meeste EV’s wegen dik boven de twee ton waarvan een relatief groot deel de batterijen zijn.

Op de kleintjes letten

Bovendien denkt Duesmann dat een grote actieradius perfect past bij de grote elektrische auto, maar dat het ook oorzaak-gevolg is. Een grotere auto betekent een groter batterijpakket. Men neigt vanzelf naar kleinere auto’s en dus moeten de batterijen ook kleiner worden. Men gaat voorzichtiger rijden om het meeste te halen uit hun actieradius en dan blijkt dat 487 kilometer best een eind is. Ook komt dat het rijgedrag ten goede. De Lotus-strategie, zo je wil: een Audi e-tron GT is sneller dan een Elise, maar welke van de twee is lekkerder om mee te sturen?

Actieradius zal dus volgens Markus Duesmann op een gegeven moment weer afnemen. Een lekker tegendraadse uitspraak. Om te zien tot in hoeverre je hiervoor moet vrezen, hebben we al eens een aantal elektrische auto’s helemaal leeggereden. Check de video hieronder om te zien hoe dat ging met de Volkswagen ID.3, Tesla Model 3, Kia e-Niro en Hyundai Kona Electric:

En dezelfde test maar dan met de iets grotere ID.4, Polestar 2 en Volvo XC40 Recharge P8:

