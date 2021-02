Dit is de eerste Bentley Bacalar W12 voor een klant - Autoblog.nl

Een kunstwerkje, deze twaalfcilinder van Bentley. Het is de eerste W12 van de Bentley Bacalar die naar een klant gaat.

Na een aankondiging en testen is het dit jaar zover. Klanten die een handtekening hebben gezet onder de onder van een Bacalar krijgen de exclusieve auto dit jaar geleverd. Van de Bentley Bacalar met W12 worden er namelijk maar 12 gemaakt.

Met al dat nieuws van elektrificatie de laatste dagen is een shotje ‘verbrandingsmotor’ meer dan welkom. Wat dat betreft komt dit bericht van Bentley als geroepen. De W12 die Bentley in de Bacalar lepelt is de krachtigste tot op heden. Het blok, dat bijvoorbeeld ook ligt in de Continental, is in de Bacalar goed voor maar liefst 659 pk en 900 Nm koppel. Een vermogensstijging van 27 procent en een koppelstijging van 38 procent.

Elke W12 die in de Bacalar komt te liggen krijgt drie uitvoerige inspecties. De Britse autofabrikant staat graag stil bij het feit dat het eerste exemplaar nu klaar is. Ervaring hebben ze wel in Crewe, want Bentley zegt meer dan 100.000 stuks van de W12 tot op heden hebben gebouwd. Geniet er tegelijkertijd nog maar van, want de machtige motor heeft niet langbestaansrecht meer.

In het geval van de Bentley Bacalar zijn 45 personeelsleden in totaal 6,5 uur bezig om de handgemaakte W12 in elkaar te zetten. Het motorblok gaat in de basis al een enorm lange tijd mee. Deze twaalfcilinder gebruikt Bentley sinds 2002, dat is alweer 19 jaar geleden.