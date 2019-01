Jaguar Nederland deelt échte rijbereik I-PACE

Is hiermee dan eindelijk alles gezegd?

Nu elektrische auto’s steeds beter in de smaak beginnen te vallen en het aanbod alsmaar groter wordt, zien we meer en meer EV’s op de openbare wegen. Er zijn echter nog duidelijke verschillen te bemerken tussen de auto’s die fabrikanten momenteel aanbieden. Waar de een bijvoorbeeld uitblinkt met de snelheid van het opladen, doet de ander het uitstekend met het rijbereik.

De Jaguar I-PACE (rijtest) kwam in het grote vergelijk van Autoblog naar boven als de auto met het grootste rijbereik in zijn prijsklasse. En dat terwijl de wagen ook nog de goedkoopste optie was van de drie modellen die we in de vergelijking onder de loep hadden genomen. Daar tegenover stond wel een joekel van een laadtijd, maar goed, dat neem je dan graag voor lief.

Even leek Jaguar een waar huzarenstuk neer te hebben gezet, maar toen kwamen de klachten. Hoewel de auto een ware verkoopknaller is geweest en met name in de afgelopen maanden massaal op de Nederlandse wegen terecht is gekomen, ondervonden bijzonder veel nieuwe eigenaren problemen met hun I-PACE. Zo viel de I-PACE soms bijvoorbeeld zonder waarschuwing stil, kampte hij met allerlei technische storingen en was ook het rijbereik niet zoals beloofd. Het onderwerp is inmiddels dusdanig veel door de media behandeld, dat Jaguar heeft besloten een Facebook-bericht de wereld in te schieten.

“In de media is veel aandacht geweest voor de actieradius van de elektrische Jaguar I-PACE. Wij lichten dit graag toe: de opgegeven, Europees bepaalde WLTP-actieradius tot 470 geldt alleen voor de lichtste versie. Voor de meest luxe en zware versies geldt een officiële WLTP-actieradius tot 415 km. Onder winterse omstandigheden neemt de actieradius af, omdat meer energie nodig is voor het verwarmen van interieur en accu. De onafhankelijke EV-database.nl heeft een duidelijke tabel gepubliceerd waarin de effecten van weer en verkeer op de I-PACE worden weergegeven:

– Stad – winter 390 km

– Snelweg – winter 270 km

– Gecombineerd – winter 325 km

– Stad – zomer 555 km

– Snelweg – zomer 340 km

– Gecombineerd – zomer 430 km

Verder kunnen een aantal andere factoren de actieradius negatief beïnvloeden, zoals een grotere bandenmaat, winterbanden en lage bandenspanning. Ook de rijstijl en of de auto en accu al of niet voor vertrek zijn opgewarmd kunnen de actieradius beïnvloeden.”

Uiteraard zijn ook dit uiteindelijk gemiddelden die in een database zijn ingevuld, maar hiermee wordt wel duidelijk hoeveel het rijbereik van de I-PACE afhankelijk van de omstandigheden kan afwijken. Daarbij is het ook interessant, merkwaardig zelfs, dat de meer luxe versies (waarvan je zou verwachten dat ze een groter rijbereik moeten hebben) in de praktijk juist minder ver komen door alle extra opties die energie verbruiken. Dit is zeker iets om mee te nemen wanneer je de aanschaf of lease van een I-PACE overweegt.

Beeld: Jaguar I-PACE in smakelijk oranjerood, door @sidelo