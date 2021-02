McLaren Artura krijgt binnenkort een geduchte concurrent - Autoblog.nl

Een hagelnieuwe V6 met hybridekracht: dat klinkt als de McLaren Artura! Maar de Britten zijn niet de enige die met dat recept aan de haal gaan: de Ferrari F171 komt eraan.

Afgelopen dinsdag en vandaag zijn prima dagen voor de liefhebber van snel spul. Porsche bracht ons gisteren de nieuwe 911 GT3 en McLaren wekte ons vanmorgen met de nieuwe Artura. De 911 GT3 is allemaal leuk en aardig, maar dat doet Porsche al jaren en jaren. Nee, McLaren heeft wat dat betreft een grotere revolutie onthuld.

Hybride V6

De McLaren Artura is gebaseerd op een volledig nieuw platform met een gloednieuwe motor. De 3.0 V6 wordt bijgestaan door een elektromotor, waarmee de Artura de eerste plug-in hybride sinds de P1 is. Dat klinkt allemaal indrukwekkend, maar schrijf de V6 zelf ook niet af als ‘te eenvoudig’. Met name de blokhoek van 120 graden maakt de V6 van de Artura unieker dan menig zescilinder aggregaat.

Competitie

Het recept van de Artura lijkt echter niet veel langer meer uniek te blijven. Vanuit Maranello komen geluiden dat er iets in de maak is wat wel erg lijkt op de Artura. Als ‘instapper’ voor onder de F8 Tributo, een 720 pk sterke middenmotor supercar (een beetje zoals een McLaren 720S), komt er een gloednieuwe Ferrari met middenmotor. De codenaam is Ferrari F171 en de overeenkomsten tussen deze nieuwkomer en de Artura zullen niet toevallig zijn.

Afkijken

We kunnen hier wel een lang verhaal neerzetten, maar we laten de simpele cijfers van de Artura even het werk doen.

Middenmotor supercar;

Gloednieuwe motor die nog nooit eerder is gebruikt;

3.0 V6 met 120 graden blokhoek: 585 pk;

“Hot-V” turbo’s (turbo’s die in de V-vorm van de motor zitten);

Hybride-ondersteuning;

Totaalplaatje van 680 pk;

Onthulling in 2021.

Dan de cijfers die de Ferrari F171 voorlopig hanteert:

Middenmotor supercar;

Gloednieuwe motor die nog nooit eerder is gebruikt;

3.0 V6 met 120 graden blokhoek: 590 pk;

Sprake van “Hot-V” turbo’s;

Hybride-ondersteuning;

Totaalplaatje van “rond de 700 pk”;

Onthulling in 2021.

Wij spotten een patroon. Hoe zit dat?

Nuance

Ferrari kan echter bij elk punt een nuance plaatsen. Middenmotor supercar, tsja, het is Ferrari. Gloednieuwe motor, maar wel eentje die ook geplaatst gaat worden in de Purosangue “SUV”. Bovendien is 3.0 liter (in combinatie met een milieuvriendelijkere zes cilinders in plaats van acht) een gebruikelijke limiet voor markten als China, waar je ‘per liter betaalt’. Een 3.1 liter V6 zou dus even veel belasting opleveren als een 4.0 V8, dus zoek je de limiet van die drie liter. De Hot-V turbo’s is alleen sprake van als ‘een optie’. Dit is namelijk gebruikelijk bij een motor met een blokhoek van 120 graden. Dat laatste is gekozen om het blok compacter te maken en het zwaartepunt te verlagen. Ook iets wat je niet moet afschieten ‘omdat je McLaren haar huiswerk aan het kopiëren bent’.

Mini SF90

Bovendien wordt het hybridesysteem van de Ferrari F171 anders dan in de Artura. Het zou gaan om min of meer hetzelfde systeem wat de SF90 aan boord heeft. De motor zou 110 pk toevoegen aan de 590 pk die gepland staat voor de V6. Optellen gaat met plug-in hybrides altijd lastig, helemaal omdat Ferrari bij de F171 de motor niet aan de wielen wil plaatsen. Toch wordt het getal ‘700 pk’ genoemd. Dat is overigens weer 20 meer dan de Artura.

Geen Dino

De op de toekomst gerichte Ferrari F171 wordt geen Dino. Letterlijk, want Ferrari ontkent dat de naam Dino een optie is voor de nieuwe instapper. Een aantal ‘Ferrari’s’ droegen de Dino-naam (genoemd naar de zoon van Enzo Ferrari) en werden letterlijk milde ‘junior-Ferrari’s’. De F171 hoort er echter helemaal bij en er is geen sprake van junior of senior. Hoe die dan wel gaat heten is nog een raadsel.

Meer hybride

Ferrari wil tegen 2022 dat 60 procent van de verkochte nieuwe auto’s hybride zijn. Dan is er werk aan de winkel. Met de Ferrari SF90 en de F171 alleen red je dat soort cijfers niet. De Purosangue kan een duit in het zakje gaan doen, maar het hybridesysteem van de F171 zou ook zijn weg vinden naar de F8. Deze zou vervolgens gewoon aan de 3.9 liter V8 gekoppeld worden en zo’n 750 pk leveren. Dat klinkt dan weer als weinig, aangezien die al 720 pk levert zonder elektro-bemoeienis.

Een ruige toekomst die Ferrari tegemoet gaat. De Ferrari F171 lijkt de Artura in zijn vizier te hebben. McLaren staat natuurlijk nu op 1-0 voorsprong omdat de Artura al onthuld is, daarom komt de F171 ook in 2021. Tegen het einde aan. Het lijkt na-aperij, maar dat geldt alleen voor de Artura en F171. Op andere fronten lijkt de strategie van Ferrari niet verder te kunnen verschillen van die van McLaren. Laatstgenoemde wil namelijk zo ver mogelijk komen zonder SUV’s of dergelijken te bouwen. (via carmagazine.co.uk)