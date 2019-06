Audi-baas Bram Schot: “Nederlandse auto’s worden duizenden euro’s duurder”

Alsof ze nog niet duur genoeg waren...

Slecht nieuws voor de Nederlandse consument: volgens Bram Schot, de huidige CEO van Audi, zullen de auto’s in ons land de komende jaren duizenden euro’s duurder worden. Dit heeft Schot vertelt in de Nationale Autoshow van BNR, in gesprek met Wouter Karssen.

Als we Schot moeten geloven, dan zal de aanschafprijs van een nieuwe auto in Nederland de komende jaren met ongeveer 3.000 à 5.000 euro stijgen. Volgens Schot zijn deze prijsstijgingen te wijten aan ontwikkelingskosten voor nieuwe verbrandingsmotoren en de investeringen die zijn (en worden) gedaan in elektrisch rijden.

“Van de 40 miljard euro die ik moet investeren, gaat €15 miljard naar elektrische auto’s. Dat kan ik niet financieren als ik het allemaal zelf moet betalen.”

Bovengenoemde ontwikkelingen zijn weer een resultaat van de alsmaar strenger wordende Europese regelgevingen. Doordat auto’s alsmaar minder moeten uitstoten, moeten autofabrikanten gigantische bedragen investeren om krachtbronnen te ontwikkelen die aan alle huidige en toekomstige voorschriften voldoen.

Belangrijk om te vermelden is dat niet alleen de prijzen van Audi’s omhoog gaan. Schot mag dan waarschuwen voor dit onheil, hij spreekt hier wel degelijk over álle nieuwe auto’s. Zelfs als je niet besluit te winkelen bij de Volkswagen Group, zal je binnen enkele jaren dus dieper in de buidel moeten tasten.

Beluister HIER het hele fragment van het radioprogramma.