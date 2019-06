Koenigsegg heeft snode plannen voor Le Mans

De Zweedste hypercarfabrikant ziet mogelijkheden.

Waar de Formule 1 al jaren moeite heeft met het aantrekken van nieuwe constructeurs, heeft het World Endurance Championship (WEC) het beter voor elkaar. De lange-afstandsklasse heeft recentelijk onthuld hoe de reglementen zullen veranderen en dat heeft gezorgd voor de nodige opschudding. Toyota en Aston Martin hebben hun deelname bevestigd, Scuderia Cameron Glickenhaus heeft eveneens praktisch “ja” gezegd. Nu lijkt Koenigsegg eenzelfde weg in te willen slaan.

In maart liet Christian von Koenigsegg op het Autosalon van Genève tegenover Road & Track weten dat zijn bedrijf eigenlijk geen oren had naar de nieuwe “hyper sport” klasse. Het had de ontwikkelingen in de gaten gehouden, maar voor Koenigsegg viel er op dat moment weinig te halen.

Nu dat reglementen officieel naar buiten zijn gebracht, zijn deze zodanig aangepast dat Koenigsegg stiekem toch weer de hoop heeft dat het toe kan treden tot het WEC. Het Amerikaanse autoblad nam na de onthulling van de regels nogmaals contact op met Christian en daaruit kwam het volgende:

“The first set of regulations really excluded any possibility for us to go racing. So we put our efforts on ice. The new regulations [announced last week] look much more feasible on the surface—but we have not yet had time to fully evaluate them. The interest from our side persists, but for the time being we have no announcement.”