Binnenkort kost een nieuwe Tesla iets meer geld

En de portemonnee heeft er maar onder te lijden.

Wie wel eens een Tesla heeft besteld of met de configurator heeft gespeeld, zal ongetwijfeld hebben gemerkt dat de Amerikaanse autofabrikant zijn klanten niet zoveel keuze geeft als het aankomt op het kiezen van een lakkleur. Tesla levert ieder van zijn drie huidige modellen met dezelfde vijf kleuren. Slechts één daarvan, Solid Black, is gratis. Vanaf volgende maand komt hier echter verandering in.

Dit heeft de CEO van Tesla, Elon Musk, deze week onthuld op zijn persoonlijke Twitter-pagina. Volgens de topman van de elektrogigant zal “zijn” merk met ingang van volgende maand 1.000 dollar vragen voor de momenteel kosteloze optie. Musk zegt dat de kleur voortaan even duur is als Midnight Silver Metallic. Deze kleur kost in Nederland 1.050 euro (Model 3) of 1.600 euro (Model S, Model X), net als Deep Blue Metallic.

Starting next month, Tesla will charge $1000 for color black (same price as silver) — Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2019

Desondanks is bij deze niet alle hoop verloren. Musk vertelt later namelijk dat Tesla voortaan een andere ‘instapkleur’ zal hanteren die, net als Solid Black voorheen, (vermoedelijk) gratis zal zijn. Volgens de CEO gaat het om “a simple white“, niet te verwarren dus met de 1.600 of 2.100 euro dure ‘Pearl White Multi-Coat’. Wij hebben een donkerbruin vermoeden dat klanten deze witte tint straks links zullen laten liggen en liever in de buidel tasten voor een betaaloptie.

In het licht van deze ontwikkeling heeft Autoblog een bericht geschoten in de richting van Tesla, in de hoop verduidelijking te krijgen. Wanneer hierop wordt gereageerd, zal er uiteraard een update volgen.

Beeld: Tesla Model 3 op de snelweg, door @vbarchetta