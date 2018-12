Officieel: Nederlander Bram Schot wordt CEO Audi

Of moeten we zeggen "blijft"?

Ja, dat moeten wij inderdaad. De Nederlander werd na het geforceerde vertrek van Rupert Stadler namelijk al door het Zuid-Duitse autobedrijf aangewezen als opvolger van de sjoemelende Duitser. In de tussentijd is Bram Schot bij Audi actief geweest als zogenaamde ‘interim CEO’. Schot heeft dit klaarblijkelijk goed gedaan, want vanmiddag heeft de fabrikant bekendgemaakt dat Schot daar vanaf 1 januari officeel mee door mag gaan.

In een persbericht schrijft Audi dat Schot per 1 januari de titel CEO mag zal dragen. Schot is door het toezichthoudende bestuur van Audi aangewezen als opvolger van Rupert Stadler en zal daar vanaf begin volgend jaar met de beslissende staf mogen zwaaien. Daarmee mag Schot zichzelf voor onbepaalde tijd de leider noemen van een aantal puike merken. Hoewel Audi onderdeel is van de Volkswagen Group, is het merk uit Ingolstadt op zijn beurt weer “de baas” over Lamborghini, Italdesign en Ducati.

Met zijn nieuwe taak als CEO van Audi heeft Bram Schot zich in enkele jaren tijd goed op weten te werken binnen de Volkswagen Group. De Nederlander kwam in 2011 binnen bij het Duitse autoconcern, waar hij de verkoopstrategieën mocht overzien. Daarna werd hij gepromoveerd tot hoofd Marketing en Verkoop van Volkswagen Bedrijfsauto’s, alvorens hij in 2017 bij Audi werd aangewezen als bestuurslid.

