Dit moet je weten over de BNR Autoshow van 14 juni, 2019

In deze nieuwe serie nemen we wekelijks de gebeurtenissen van het radioprogramma onder de loep.

Vanmiddag schoven Wouter Karssen (Autoblog) en Meindert Schut weer aan tafel voor de Nationale Autoshow van BNR. Te gast waren Carlo van de Weijer (hierboven afgebeeld) van de TU Eindhoven om te spreken over het Deltaplan Mobiliteit en Daan Kersten, CEO van Additive Industries. Laatstgenoemde was in het radioprogramma om uit te leggen hoe het te werk gaat met 3D-printen.

Het Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie.

Van de Weijer, directeur Smart Mobility aan de TU Eindhoven, vertelde vanmiddag in de Autoshow wat hij vindt van het Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie. Het plan, opgesteld door tenminste 25 bedrijven en brancheverenigingen, stelt dat er spoedig iets moet veranderen aan het (openbaar) vervoersnetwerk in Nederland. Als er geen drastische maatregelen worden genomen, dan zal het land in 2030 tot stilstand komen te staan. Volgens de alliantie kan de situatie worden opgelost voor het rijpe bedrag van 56 miljard euro.

Het Deltaplan krijgt van Carlo van de Weijer een 7, vooral omdat het hem niet zozeer duidelijk is hoe de betrokken partijen nu precies van plan zijn de situatie op te lossen. Met het bedrag van 56 miljard euro zal de situatie ongetwijfeld kunnen worden aangepakt, maar waar het geld straks exact naartoe zal gaan, dat is vooralsnog niet duidelijk. Volgens van de Weijer is het “lastig in te schatten” waar het geld precies naartoe moet.

In het Deltaplan brengt de Mobiliteitsalliantie het fenomeen ‘rekeningrijden‘ weer terug. Hoewel lang niet iedereen zich hierin kan vinden, is het bepaald geen slecht plan. Zeker als de andere belastingen inderdaad worden geschrapt of herzien, kan het redelijk aantrekkelijk zijn. Van de Weijer ziet dit ook en denkt dat rekeningrijden ongeveer 15 cent per gereden kilometer moet kosten. Het is de bedoeling dat rekeningrijden per 2024 wordt ingevoerd.

Over 3D-printen.

Daan Kersten van Additive Industries was eveneens aanwezig in de Nationale Autoshow. In zijn gesprek met Meindert en @wouter vertelt hij het een en ander over de wereld van 3D-printen en hoe de techniek tegenwoordig gebruikt wordt in de auto-industrie. Het bedrijf heeft een groot aantal klanten wereldwijd, onder meer het Formule 1-team van Alfa Romeo. Kersten nam zelfs een aantal onderdelen mee naar de studio om het resultaat te laten zien.

Alfa Romeo Racing, de grootste klant van Additive Industries, gebruikt de machines van het Nederlandse bedrijf o.a. om de rolhoep, een gedeelte van de uitlaat en de zogenaamde rocker arm te maken. Het Formule 1-team heeft recentelijk alweer zijn vierde machine van Additive Industries gekocht. 3D-printen wint tegenwoordig zeer aan populariteit, bijvoorbeeld omdat de geproduceerde onderdelen veel lichter zijn dan “de oude manier” van bouwen.

Terugluisteren? Klik HIER om de aflevering van vandaag af te spelen.