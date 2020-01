Audi bedankt voor deze twee autoshows

Ook deze Duitse autofabrikant kijkt kritisch welke autoshows ze wel en niet aandoen.





We hebben het al een aantal keer gezegd en je gaat het ongetwijfeld nog wel een paar keer horen: autoshows zijn stervende. Autofabrikanten kiezen steeds vaker voor eigen evenementen dan dat ze een dure stand huren op een show en een hele entourage meenemen.

Gelukkig voor ons is de Autosalon van Genève nog steeds, wereldwijd gezien, het belangrijkste evenement voor fabrikanten om hun nieuwste modellen te laten zien. Het auto-event is goed aan te rijden (of vliegen) en de moeite waard om een keer in je leven bezocht te hebben.

Een andere belangrijke show tref je aan de andere kant van de plas. Namelijk de North American International Auto Show. Dit jaar zal de show traditiegetrouw niet plaatsvinden in een ijskoud, maar juist een wat warmer Detroit. De data is verplaatst van januari naar juni.

Ook deze show zal echter minder en minder belangrijk worden voor autofabrikanten. Autonews weet te melden dat Audi voor het tweede jaar op rij heeft bedankt voor de autoshow in Detroit. Ook zullen ze de 2020 New York Auto Show overslaan in april. De autoshow in New York is sowieso wat karig te noemen. Zowel BMW als Mercedes ontbreken eveneens. Overigens waren BMW en Mercedes óók niet te vinden in Detroit in 2019.