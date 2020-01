Handige bedrijfsauto is nu nog handiger

WeHet kost alleen even wat moeite om 'm naar Zandvoort te krijgen.





Stel je, moet een bedrijfsauto uitzoeken. Enkelvoud. Dus niet 50 compacte vans voor je beveilingsbureau of transportbedrijfje. Nee, je hebt een onderneming en je hebt een bedrijfswagen nodig. Het liefst eentje met een dubbele cabine. Heb je meteen een auto die alles kan.

Dan kun je natuurlijk kiezen voor Transit of Transporter, maar wat als je net even iets stoerder zoekt of af en toe echt zwaar werk te verrichten hebt? Dan is een Amerikaanse pickup natuurlijk geweldig. Sterker nog, dat zijn eigenlijk de enige situaties dat zo’n stoer werkpaard niet ongepast is. Het nadeel: zo’n F-150, Sierra, Silverado of RAM zijn gewoonweg te groot. Te lomp, te dorstig en te on handig. Zeker als je geregeld offroad moet gaan.







Daar komt deze GMC Canyon om de hoek kijken. De Canyon is de kleine pickup van GMC. De Canyon kun je zien als de opvolger van de Sanoma, het model dat basis stond voor de GMC Syclone. De Canyon is een half maatje groter en dat is wel lekker, heb je net even wat meer ruimte. Deze uitvoering die je op de foto’s ziet is de gloednieuwe AT4. De AT4 is ideaal voor als je vaak buiten de gebaande paden komt met je pickup. Perfect voor de betere strandtenthouder.







De AT4 kun je herkennen aan de stoere 17″ velgen met 31″ Goodyear Wrangler banden. Misschien wel belangrijker is de aanwezigheid van vierwielaandrijving. Nu lijkt dat een gegeven, maar de meeste auto’s in de pickup klasse hebben vaak alleen achterwielaandrijving de zogenaamde 4×2’s. Dat helpt niet alleen bij het terrein-rijden, ook de offroad-wielophanging helpt daarbij. De GMC staat wat hoger op zijn wielen. Wel zo handig.











Dan de aandrijving. Normaal gesproken verwacht je bij een pickup uit het land van De Oranje President in Het Witte Huis een hele dikke V8. In dit geval is de GMC Canyon AT4 wat bescheidener. Je kunt kiezen uit een 3.6 V6 benzinemotor, goed voor 308 pk en 373 Nm. Een b betere optie is de Duramax dieselmotor. Deze levert 184 pk en maar liefst 500 Nm. De benzinemotor is gekoppeld aan een achttrapsautomaat, de diesel moet het met zes voorwaartse verzetten doen. Officieel wordt GMC niet in Nederland geleverd, maar kijk niet verbaasd op wanneer er toch iemand zo’n handige pickup laat importeren.