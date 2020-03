Elon Musk vindt paniek coronavirus niet dom en wil helpen

Tesla eindbaas Elon Musk stelt zijn mening bij over het coronavirus en wil de handen uit de mouwen steken.

Op dit moment zijn de effecten van de spreiding van het coronavirus duidelijk merkbaar. In veel landen worden behoorlijk rigoreuze maatregelen getroffen om de spreiding van het virus in elk geval te vertragen.

Elon Musk

Aangezien het een relatief onbekend fenomeen is, waar nog geen medicatie voor is, heerst er bij sommige mensen angst. Angst omtrent verspreiding van het coronavirus was aanvankelijk niet het geval bij Tesla medeoprichter Elon Musk. De geboren Zuid-Afrikaan noemde de paniek omtrent het virus ‘dom‘ en de besmettelijkheid ‘overdreven’. Nu is het internet ideaal, want voor elke mening staan er onderzoeken voor je klaar die je bijstaan.

I feel the same, but what is your reason for thinking why @elonmusk ? https://t.co/Y421gvWfov — Fxzz (@FxzzOnTheBeat) March 8, 2020

Druk

We zijn nu amper twee weken verder of Elon Musk lijkt om te zijn. Aanvankelijk wilde hij de Tesla Gigafactory in Fremont (Californië) niet sluiten, maar daar is Musk van teruggekomen. Mede dankzij druk van diverse politieke kopstukken en met name de lokale politie. Aanstaande maandag wordt de productie in de Fremont-fabriek gestopt.

We will make ventilators if there is a shortage — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020

Ziekenhuizen

Het lijkt erop dat bij Elon Musk het lampje is gaan branden. Hij heeft namelijk al een plan voor de fabrieken waarin nu niet zoveel gebeurt: Tesla kan beademingsapparatuur gaan maken. Dat laat Elon weten via Twitter. Op dit moment zijn er veel ziekenhuizen die ze nodig hebben en schijnt er een groot tekort te zijn. Zelfs de burgermeester van New York, Bill de Blasio, heeft persoonlijk aan Elon Musk gevraagd of hij kan helpen bij het verkrijgen van duizenden beademingsapparatuur die alleen al nodig zijn voor de ziekenhuizen in New York.

Tesla makes cars with sophisticated hvac systems. SpaceX makes spacecraft with life support systems. Ventilators are not difficult, but cannot be produced instantly. Which hospitals have these shortages you speak of right now? — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020

General Motors en Ford

Tesla is overigens hiermee eens niet de eerste. Al eerder deze week heeft Marry Barra van General Motors gesproken met Donald Trump over hoe The General kan helpen met de beademingsapparatuur. Ook Ford heeft al aangegeven klaar te staan om dergelijke producten te kunnen fabriceren.