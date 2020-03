Ook de Golf R wordt géén hybride

Het zou goed nieuws zijn voor de uitstoot – en dus de BPM – maar Volkswagen kan het niet flikken. Ook de volgende Volkswagen Golf R krijgt geen hybride-ondersteuning. Wel komt er ‘technologie in die niemand verwacht’. Ja ja.

Goed nieuws voor de benzinepuristen, maar iets minder goed nieuws voor de portemonnee: de Volkswagen Golf VIII R gaat niet leverbaar zijn als hybride. Dat zegt R-baas Jost Capito tegen MotorTrend. Dit in tegenstelling tot de onlangs getoonde Volkswagen Touareg R, die juist wél een hybride is. Je had door die Touareg kunnen denken dat alle R-auto’s nu hybrides worden, maar dat blijkt niet zo te zijn.

De reden daarvoor is simpel: geld. Die plug-inhybride Touareg deelt namelijk veel aandrijflijnonderdelen met de Bentley Bentayga Hybrid. Daardoor kan Volkswagen die SUV relatief goedkoop produceren. De R-afdeling heeft kennelijk zelf niet het geld om een eigen hybride-aandrijflijn te ontwikkelen. Wat ook meespeelt is dat de Golf R niet genoeg wordt verkocht om zo’n eigen aandrijflijn te rechtvaardigen, dus vandaar.

Wat krijgt de Volkswagen Golf VIII R dan wel? Vierwielaandrijving (duh), een lekkere benzineverbrandingsmotor, een automatische versnellingsbak met dubbele koppeling… Of de nieuwe Golf R een handbak krijgt, wilde Capito nog even niet verklappen. En wat nog meer? “Technologie die niemand verwacht”, zegt de topman vrij mysterieus.

Of er ooit wel een hybride Golf R gepland was, is niet duidelijk. Mogelijk is deze aandrijflijn ook gestorven toen Volkswagen-CEO Diess de stekker trok uit de hybride Golf GTI. Deze had een 48V-systeem moeten krijgen, maar dit werd last minute gecanceld.

Dat betekent dat je voor een hybride Golf zal moeten uitwijken naar de GTE. Nog steeds geïnteresseerd in de Golf R? Dan kan je hier alvast kijken naar de achterkant. En volgens diezelfde bron krijgt de hete Golf 333 pk. De Golf R staat gepland voor september 2020.