Jazeker, de Audi e-tron GT Competition. En wat dit model zo bijzonder maakt? Dat lees je natuurlijk als eerste hier!

De Audi e-tron GT is wat ondergetekende betreft een geslaagde automobiel. Elektrisch, razendsnel en mooi gelijnd. Hij is er qua motorisering in twee smaakjes, de ‘gewone’ met 476 pk en de RS e-tron GT met 600 elektrieke paardjes. En daar komt nu een derde variant bij met de naam Audi e-tron GT Competition.

Oh. Wacht even, ik krijg iets in mijn linkeroor gefluisterd. Oké, ik hoor net dat hij helemaal geen andere motorisering krijgt dan de gewone. Ook de Competition heeft 476 pk. Maar wat is er dan anders aan deze uitvoering

Dit is de nieuwe Audi e-tron GT Competition

Nou, het is eigenlijk gewoon een auto met een iets aangekleder uitrustingsniveau. That’s it. Dus geen extra paardjes, alleen extra luxe aan boord. En we wenden ons even tot het immer ronkende persbericht om te kijken wat er dan zoals extra opzit ten opzichte van een gewone.

Komt ie, hou je vast. De Audi e-tron GT Competition heeft ten eerste een Bang en Olufsen soundsystem aan boord. Altijd lekker bij een elektrische auto, een goed geluidssysteem. Ook zit er het ‘lichtpakket plus met ambient lighting’ op. Daarmee kun je de kleur van de interieurverlichting aanpassen aan de muziek die je afspeelt.

Verder heeft ‘ie elektrisch bedienbare sportstoelen en zit er op de bestuurdersstoel ook een memory functie. Altijd handig als je de auto af en toe uitleent aan je vrouw (m/v/x) of kind (m/v/x). Als laatste zitten er de gebruikelijke gadgets als luchtvering, file assistent en adaptieve cruise control op.

Wat mot dat ding kosten dan?

Nu zijn jullie natuurlijk benieuwd naar de prijs. Snap ik. Nou, deze Audi e-tron GT Competition kost € 112.905. Dat is maar een klein beetje duurder dan de € 110.915 die een standaard e-tron GT moet opbrengen. En dan heb je wel een speciale badge én met de muziek meekleurende verlichting.

Ok, als laatste stukje service naar de lezer toe hebben we ook de prijs van de RS e-tron GT voor je. Die kun je krijgen vanaf € 146.295. Maar daar krijg je wel 126 pk extra voor. Mocht je nou niet zo gek zijn op Audi, de Porsche Taycan 4S is er vanaf € 112.453. Zelfde auto, andere badge.

Zo zie je, de keuze is reuze. Ook voor elektrische GT’s