Audi e-Tron GT in Nederland gearriveerd!

De Audi e-tron GT is in Nederland gesignaleerd.

Langzaam maar zeker komen er meer en meer elektrische auto’s aan. Een paar jaar geleden werden deze al aangekondigd door de fabrikanten, maar het duurt meestal wel even voordat de auto’s op de markt komen.

Gemeengoed

Het is niet zozeer dat de fabikanten liggen te slapen. In de meeste gevallen hebben ze uitgebreid uitgerekend wat de beste optie is. Op elektrische auto’s zit heel erg weinig marge dankzij de R&D en de verwachte aantallen zijn nu nog vrij laag, ook anno 2020. Het is niet een kwestie van niet kunnen, maar simpele bedrijfsvoering. Maar nu de EV meer gemeengoed wordt, komen er ook meer gewone elektrische auto’s bij. Gewoon gave auto’s, die toevallig voorzien zijn van een elektromotor. Zie het een beetje als de Toyota Prius, dat was aanvankelijk een enorm statement, maar nu is de hybride gemeengoed.

Audi e-Tron GT

De Audi e-Tron GT is zo’n auto waar we met smart naar uitkijken. Eindelijk eens geen SUV of crossover, maar een fraaie vierdeurs coupé. Dat zeggen we bewust zo, want de auto is beeldschoon. Audi heeft het voordeel dat ze met elektrische aandrijving geen last hebben van hun layout (motor in lengte voor de vooras), waardoor de proporties een stuk fraaier worden in de ogen van de echte kenners van premium automobielen.

e-Tron GT in Nederland

Kennelijk is Audi al erg ver met de ontwikkeling, want de Audi e-tron GT rijdt in Nederland rond. Autoblog-lezer Solaiman kwam de auto tegen op de snelweg. Hij aarzelde geen moment en legde de auto meteen vast op de gevoelige plaat. Aan de foto’s te zien gaat er niet heel erg veel veranderen aan de concept van de Audi e-Tron GT. Wel zijn de wielen iets normaler en zelfs dan toont het nog prima. Wel zien we dat het productiemodel wat smaller wordt, iets dat we bij de Taycan ook zagen trouwens. Alles voor de range.

MEB-platform

De Audi e-Tron GT staat op het 1J-platform en deelt veel techniek met de Porsche Taycan. De concept versie werd in 2018 getoond en was voorzien van twee elektromotoren die gezamenlijk 590 pk leveren. 0-100 km/u duurt 3,5 seconden en de topsnelheid bedraagt 240 km/u. Op een volle accu kun je 425 km halen met deze ‘elektrische A7’. Er komt ook een S- en RS-versie op basis van deze auto. De Audi e-tron GT in Nederland kopen zal kunnen begin volgend jaar.

Met dank aan Solaiman voor de afbeeldingen!