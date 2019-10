Premium elektrische sedan: wat er gaat komen

Een segment dat nog moet groeien is dat van de premium elektrische sedan. Dit kunnen we verwachten.

Het landschap der premium elektrische sedans is mager, erg mager. Je hebt de Tesla Model 3 (een echte sedan) en een Tesla Model S (eigenlijk een liftback). Wat dat betreft heeft Tesla al een lange periode het rijk voor zichzelf. Daar gaat echter verandering in komen. De komende jaren komen er vanuit allerlei hoeken elektrische sedans op de markt. In dit artikel een overzicht wat er zoal op de agenda staat.

1. Porsche Taycan – januari 2020

Volgend jaar is Porsche aan zet met de Taycan. Het is geen sedan in de traditionele zin van het woord. Wat dat betreft kun je de layout vergelijken met een Model S. Voor Porsche begint er een nieuw hoofdstuk met de Taycan. Het is namelijk de eerste elektrische auto. Spannende tijden! De Taycan komt in meerdere varianten op de markt (Turbo, Turbo S). Onze rijtest + video met de Taycan kun je HIER lezen en bekijken.



2. Audi e-tron GT – 2020

Audi ontving veel lof met de presentatie van de e-tron GT. De fraaie elektrische auto is nu nog een concept, maar uiteindelijk komt er ook een productiemodel. Nu hopen dat Audi niet te veel gaat sleutelen aan het ontwerp van de e-tron GT.



3. Polestar 2 – medio 2020

Waar de Audi e-tron GT, de Porsche Taycan en de Tesla Model S vooral liftbacks zijn, heeft Polestar de 2 trekjes van een crossover meegegeven. Je ziet dat autofabrikanten met ontwerpen spelen. De Polestar 2 komt voor 59.800 euro naar Nederland in 2020. Wanneer de exacte lancering is van deze auto is nog niet bekend.



4. Jaguar XJ – 2020

De Jaguar XJ krijgt een vervolg, maar niet zoals we de sedan nu kennen. Jaguar Land Rover heeft een elektrische aandrijflijn in petto voor de XJ. Hetzelfde team dat verantwoordelijk was voor de Jaguar I-PACE gaat zich ontfermen over de elektrische XJ. Op dit moment is nog niets bekend over het model. Het is dus afwachten wat we kunnen verwachten.



5. Lucid Air – mogelijk in 2021

Een nieuwe naam en ze komen met een dikke elektrische sedan. In tegenstelling tot de andere merken is het afwachten wanneer we iets concreets van Lucid kunnen verwachten. Al sinds 2016 horen we over dit merk, maar een productiemodel hebben we tot op heden nog niet gezien.