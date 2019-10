Audi toont ons eerste stukjes elektrische ‘A7’

Er zit een grotere versie van de Audi e-tron GT aan te komen.

Audi doet hun best om de elektrische auto deel van de samenleving te maken. Zo is de huidige e-tron die je kunt kopen gewoon een nette SUV die niet van de daken schreeuwt dat hij elektrisch is. Het lijkt erop dat Audi daarom experimenteert met ‘coole’ elektrische auto’s. Kijk maar naar de e-tron GT die eraan zit te komen. Een gave vierdeurs coupĂ©, maar dan volledig elektrisch. Die mogen we in 2020 of 2021 verwachten, maar er is nog meer.

Audi heeft namelijk speciaal voor hun grote(re) elektrische modellen het PPE-platform in leven geroepen. Dit is een elektrisch platform wat gedeeld wordt met Porsche om de modellen ter grootte van de e-tron, Taycan en de aankomende e-tron GT en Q4 e-tron. Terwijl zij aankondigen hoe en wat op het gebied van het PPE-platform, gaven ze een paar cryptische afbeeldingen vrij. Hier zien we de eerdergenoemde modellen, met een extraatje.

Het vierde model is een model wat lijkt op de e-tron GT maar erboven in het gamma geplaatst wordt. Hoe en wat wordt later duidelijk, maar we kunnen de vorm, wat kleine designdetails (zoals de koplamp op onderstaande afbeelding) en dus het platform afleiden uit de plaatjes. De auto zou een soort elektrische A7 worden.

Audi doet dus hun best om de elektrische auto’s een beetje extra ‘cool’ mee te geven. Of dat gelukt is, dat moeten we maar zien als de e-tron GT en zijn grote broer op de markt komen.