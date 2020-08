Nieuwe generatie Subaru Levorg is hier

Kijk eens aan, de nieuwe generatie Subaru Levorg is onder ons.

De Subaru Levorg is altijd een vreemde eend in de bijt geweest. Normaliter is een stationwagon gebaseerd op een sedan en zet de fabrikant er de naam ‘Touring Sports’, ‘Gran Tour’ of ‘Estate’ achter. Bij de Subaru Levorg ging het net even anders. Het was een ratjetoe van onderdelen afkomstig van de Impreza, WRX STI en nog wat modellen.

Nederland

Aanvankelijk was de stationwagon alleen bedoeld voor Japan, later werd de auto ook geëxporteerd naar andere markten. De auto is ook in Nederland en België geleverd. Een enorm succes was het niet, want de teller bleef steken op 115 exemplaren voor Nederland. De Levorg was er maar met één motor (een 1.6 turbo boxer met 170 pk), twee uitvoeringen, CVT-automaat en AWD. Niet echt handige ingrediënten voor een bijtellingsknaller.

Nieuwe generatie Subaru Levorg

Maar nu is er een nieuwe generatie Subaru Levorg! Jazeker, Subaru heeft een opvolger onthuld. Subaru doet alles net even anders dan anders. Ondanks dat je zou denken dat het om een facelift gaat, is het model he-le-maal nieuw. De Levorg is met 4,755 meter 6,5 centimeter langer dan voorheen. De wielbasis groeide met 2 centimeter naar 2,67 meter. Ook is de bagageruimte groter dan voorheen.

Nieuwe 1.8 Turbo

De motor van de nieuwe generatie Levorg is een 1.8 liter grote boxermotor, wederom met een turbootje. In dit geval is de motor goed voor 174 pk en 300 Nm. Prestaties worden nog niet gegeven, maar de auto zal eerder vlot dan snel zijn. Ook de Subaru Levorg STI Sport die je op de afbeeldingen kunt zien, heeft deze 174 pk motor.

WRX STI

Over STI gesproken, daar valt wat over te melden. De nieuwe generatie Subaru Levorg zwengelt wel een nieuwe discussie aan. Er gaan geruchten dat op basis van de Levorg weer een nieuwe WRX STI zal verschijnen. Deze krijgt net als de nieuwe Subaru BRZ een 2.4 liter boxermotor uit de Subaru Ascent, alleen dan met 400 pk en 490 Nm. Als de Japanners nu deze motor in de nieuwe generatie Subaur Levorg lepelen, heb je meteen een van de gaafste stationwagons. Zal gezien de uitstoot in Nederland zo’n 450.000 euro kosten.

De nieuwe Subaru Levorg wordt in 2021 op de markt verwacht.