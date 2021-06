Lorinser E400d is heerlijk Proud to be Fout - Autoblog.nl

Eigenlijk moet dat ook gewoon kunnen, toch? Deze Lorinser E400d is heerlijk fout en daar is ‘ie harstikke trots op.

Nickelback, Cock Robin, 2 Brothers on the 4th Floor, Backstreet Boys, Dune, Bon Jovi (en voor Saab-rijders de Vier Seizoenen van Vivaldi). Af en toe kunnen we heerlijk genieten van intens foute muziek. Uiteraard vermelden we op Tinder, Facebook en Instagram dat we superveel goede smaak hebben. Maar ook de betere hiphop-liefhebber zingt mee met de hits van Skee-Lo, Coolio en The Sugerhill Gang. Nietwaar?

Overigens geldt dat heel erg fout niet zozeer heel erg slecht is. Integendeel. Foute muziek zit vaak ongelooflijk vernuftig in elkaar. Met tuning is het niet heel anders. Lorinser weet geregeld de wenkbrauwen te fronsen, maar de kwaliteit is onomstreden. Het is in veel gevallen minimaal op Mercedes-niveau.

Pannenkoekvelgen

Deze Lorinser E400d bewijst dat namelijk. Met een paar eenvoudige modificaties is het ineens een auto geworden met een heel andere uitstraling. We beginnen even met de wielen. Het zijn de befaamde LM2R-velgen. Deze was voorheen enkel leverbaar voor de Mercedes S-Klasse. We zeggen het niet snel, maar eigenlijk zijn ze met 21 inch diameter nét iets te groot. Omdat het briljante pannenkoekvelgen zijn, ogen ze te massief. Ze meten 9Jx21 aan de voorzijde en 10,5Jx21 aan de achterzijde. Mocht je het zwart te ordinair vinden, ‘Hyper Silver’ kan gelukkig ook.

Banden Lorinser E400d

De banden zijn logischerwijs erg groot. Voor ligt er 255/30 R21 onder, achter is dat 295/25 R21. De voorwielen kosten 800 euro per stuk, de achterwielen zijn voor jouw voor 822 euro. Omdat wij graag onze lezers van eerlijk consumenten advies voorzien: dat is flink veel geld voor gegoten velgen. Er zijn nog meer uiterlijke wijzigingen. Kijk maar eens naar de behuizingen voor de buitenspiegels. Die zijn geheel volgens de heersende mode van koolstofvezel. Voor 799 euro per setje, dat dan weer wel.

768 Nm!

Uiteraard wil je ook harder gaan met de Lorinser E400, nietwaar? Dat regelen de Duitsers uit Waiblingen voor je. Standaard levert de 400d-motor 340 pk en 700 Nm/ Na de montage van een Lorinser PowerModule stijgt het vermogen naar 373 pk en 768 Nm. Dat lijkt een bescheiden winst te zijn, maar wel eentje met behoud van garantie. De kosten ervoor zijn 1.499 euro. Daarvoor is de box wel van jou. Dus als je overstapt naar een ander model Mercedes, kun je ‘m meenemen naar de volgende Benz die minimaal net zo fout moet zijn.

Alle onderdelen van deze Lorinser E400d zijn per direct te bestellen op de website van Lorinser.