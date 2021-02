Gaat Audi met een e-tron Avant komen? - Autoblog.nl

Op de Porsche Taycan volgde de Audi e-tron GT, dus wat volgt er op de Taycan Crossturismo…?

Zoals we deze maand hebben kunnen zien, is de Porsche Taycan met een Audi-sausje minstens zo geslaagd. Het is toch fijn om ook nog fraai gelijnde sedans te zien tussen alle elektrische cross-overs. Wat verder een mooie aanvulling zou zijn op het EV-aanbod: stationwagons.

Van de Porsche Taycan komt er in ieder geval een stationwagon-versie. Daar zagen we vorige week al de eerste officiële beelden van. Het wordt alleen geen normale stationwagon, maar een opgehoogde stationwagon. Toch weer een cross-over dus. De vraag is vervolgens wat Audi gaat doen. Houden ze het bij de sedan of komt er ook een extra praktische versie van de e-tron GT?

Audi heeft zich hier nog niet over uitgelaten, maar het zou wel een logische zet zijn. Auto, Motor und Sport spreekt zelfs van een no-brainer. Het zustermodel krijgt immers ook zo’n versie en bovendien heeft Audi de stationwagon altijd hoog in het vaandel staan. Een Audi e-tron Avant zou dus allesbehalve een gekke zet zijn. Of, als Audi per se Porsche wil volgen: een Audi e-tron Allroad quattro.

Een Allroad zou ook historisch verantwoord zijn én in lijn met de cross-overtrend. In tegenstelling tot Porsche heeft Audi echter al een elektrische SUV in de vorm van de e-tron. Audi zou er daarom ook voor een normale e-tron Avant kunnen kiezen.

We hebben Photoshop er alvast even bij gepakt om te kijken of de e-tron GT een beetje te pruimen is als Avant. Aangezien de e-tron GT heel laag en breed is krijg je een stationwagon die de RS6 Avant bijna braaf doet ogen. Qua daklijn zou Audi wat inspiratie op kunnen doen bij de CLS Shooting Brake. Als er toevallig iemand uit Ingolstadt meeleest (die ook Nederlands kan): kom maar op met die e-tron Avant!