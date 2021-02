Audi e-tron productie in België op z'n gat - Autoblog.nl

Een week lang ligt de productie van de Audi e-tron in België stil. Tekorten zijn de oorzaak van het probleem.

Zonder onderdelen geen auto. Zo simpel is dat. Dat het uiteindelijk zover komt dat je inderdaad zonder onderdelen komt te zitten is nu het geval bij Audi in Brussel. In de hoofdstad van België rolt normaal gesproken de Audi e-tron van de band. Normaal gesproken, want nu ligt de productie een week stil.

Het personeel moet noodgedwongen een week thuiszitten, aldus VTM Nieuws. Er is een tekort aan microchips en daardoor kunnen geen auto’s geproduceerd worden. De vraag naar elektronica is op dit moment dermate groot dat de Audi-fabriek niet op tijd aan chips voor de e-tron kon komen. De voorraad ging erdoorheen en nu zijn ze echt op. Er zat niets anders op dan de fabriek te sluiten.

Audi e-tron productie

Gelukkig voor de fabriek is het een kortstondig probleem en komt de beoogde jaarproductie voor 2021 volgens de lokale manager niet in gevaar. Audi is niet de enige die met deze uitdaging zit. Ook Ford heeft in Duitsland al eerder een fabriek moeten sluiten door een tekort aan onderdelen. Door de pandemie verlopen wereldwijde leveringen van onderdelen trager dan normaal. Ook is er meer vraag naar specifieke componenten, zoals bijvoorbeeld chips. (via HLN)