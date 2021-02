Meer details Nissan Qashqai 'gelekt' - Autoblog.nl

Er zijn weer wat details over de nieuwe Nissan Qashqai gelekt op het internet. Door Nissan zelf, uiteraard.

Nissan heeft een nogal lastige periode achter de rug. In Nederland viel het allemaal wel mee, maar wereldwijd heeft de Japanse gigant betere tijden gekend. Het plotselinge vertrek van Carlos ‘ik-ben-en-blijf-onschuldig’ Ghosn heeft daar niet bij geholpen. Maar ook daarvoor zat Nissan niet in het makkelijkste parket.

Tegenvallende kwaliteitsissues (zeker in vergelijking met het verleden), ietwat verouderde modellen en mede daardoor verkoopcijfers die ooit beter waren. Om maar te zwijgen over Infiniti, dat deze problemen in het kwadraat heeft. Gelukkig is er goed nieuws: de nieuwe Rogue Sport is onderweg, de auto die wij zullen kennen als de Qashqai.

Nieuwe generatie Cashcow

De Nissan Qashqai is een geweldige zet van Nissan geweest. Het was niet de eerste crossover in zijn prijsklasse, maar wel de auto die het recept het beste heeft neergezet en de toon heeft bepaald voor de concurrentie. De verkopen van de Qashqai zijn in Nederland verrassend stabiel.

Design details Nissan Qashqai

Het huidige model is van de tweede generatie, hoog tijd voor de derde! Die komt er heel erg binnenkort al aan. Voor wat extra media-aandacht worden er alvast wat details vrijgegeven van de auto. Zo kunnen we zien dat een blauwe Qashqai met een zwart dak geen enkel probleem is. Daarnaast zien we ook zwarte spiegelkap-behuizing.

De koplampen lijken de nieuwe lijn van Nissan te volgen. Hetzelfde geldt voor de grille, die enorm lijkt te gaan worden. De achterlichten zien er ook uit als magische sculpturen zoals de wet van de lampenmode dat voorschrijft anno 2021.

Technische details Nissan Qashqai

In Europa gaat de Nissan Qashqai leverbaar worden met een compleet nieuwe ‘e-Power’ aandrijflijn. Deze combineert een 1.5 viercilinder (met variabele compressie) op de vooras met een elektromotor op de achteras. Zo heb je een zuinige hybride crossover met 190 pk. Een instapper met 1.3 DiG-T motor met 12V-generator op de transmissie zal ook beschikbaar zijn. Er komt een versie met 140 en 160 pk.

Mocht je benieuwd zijn naar het interieur van de nieuwe Nissan Qashqai, dan is er goed doch oud nieuws. Nissan had daarvan al wat afbeeldingen vrijgegeven. Uiteraard zullen we ze even plaatsen (gallery boven), mocht je dat artikel gemist hebben.

Uiteraard heeft Nissan ook een video voor je:

De officiële onthulling staat gepland voor 18 februari.