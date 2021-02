Tesla pompt bizar veel geld in bitcoin en laat je ermee betalen - Autoblog.nl

Het wordt door velen gezien als een bubbel, toch pompt Tesla belachelijk veel geld in bitcoin.

Bitcoin: voor de een is de munt hét betaalmiddel voor de toekomst, de ander ziet het als een bubbel die elk moment kan klappen. Feit is wel dat (veel?) mensen er bijzonder veel geld me hebben verdiend en dat de koers nog steeds stijgende is. Een van de gelovers in bitcoin (en andere cryptocurrency) is Elon Musk, baas van Tesla. En kennelijk heeft hij de rest van Tesla ervan overtuigd om bijzonder veel geld te pompen in bitcoin.

Maar eerst even terug naar bitcoin zelf, we kunnen ons namelijk voorstellen dat niet iedereen weet wat het is. We gaan niet heel erg tot in details treden, maar het is een digitale munt die iedereen met een computer kan ‘delven’. Het idee achter de munt is dat het decentraal is, wat wil zeggen dat geen enkele overheid of bank beheerder is van de munt. De munt wordt soms ingezet als betaalmiddel, zoals voor pizza’s of games via webwinkels. In de praktijk is het echter vooral iets waar mensen mee en in investeren. Oh, en criminelen zijn er helemaal fan van.

Maar goed, terug naar auto’s, dit is immers geen Apparata. We schrijven nu over bitcoin omdat Tesla bijzonder veel geld heeft gepompt in de munt. Het gaat om anderhalf miljard dollar, ofwel 1,24 miljard euro. Tesla noemt het een investering en hoopt hiermee extra winst te kunnen behalen met het geld. In feite zijn ze dus aan het beleggen.

Tegelijkertijd schrijven ze dat het een onbekend risico is dat ze nemen, deels omdat er niks ‘fysieks’ vastzit aan de munt. Daarnaast is wetgeving rondom bitcoin nog vrij onduidelijk, tekent het bedrijf aan. Om dan zo’n acht procent van je liquide middelen in bitcoin te steken, lijkt ons tamelijk opvallend.

Het investeren in bitcoin kan ook potentieel interessant zijn voor huidige bitcoin-eigenaars. Tesla ‘verwacht’ namelijk in de nabije toekomst bitcoin te accepteren als betaalmiddel. Zo kan je dus straks met je digitale munt een fonkelnieuwe Tesla aanschaffen. Voor wie het wil weten; de goedkoopste Tesla Model 3 kost 46.980 euro, met 1,3 bitcoin kan jij zo’n nieuwe, hippe elektromobiel kopen.

Er is overigens wel iets opmerkelijks aan dit hele verhaal. Tesla kocht de bitcoin ‘na januari’. De afgelopen weken is Musk behoorlijk actief op Twitter als het gaat om cryptocurrency. CNBC merkt op dat hij eind januari #bitcoin aan zijn Twitter-profiel toevoegde en twee dagen later bij een sociaal platform positieve dingen vertelde over bitcoin. Door dat laatste gesprek steeg de koers van bitcoin al met twintig procent. Ook vandaag, na de aankondiging van Tesla, steeg de koers met zo’n drieduizend tot vierduizend euro tot bijna 36.800 euro. Het is wat onduidelijk wanneer Tesla de bitcoin kocht, maar als dat gebeurde vóór de uitspraken van Musk, dan kunnen we ons voorstellen dat toezichthouders een woordje met Musk willen voeren.

Goed, los van de vraag of Musk hier weer een beetje marktmanipulatie heeft gepleegd, is de aanschaf van de bitcoin wel heel erg interessant. Anderhalf miljard dollar is serieus geld, zeker voor een bedrijf dat amper winst maakt. Als de koers de goede kant op gaat, kan dit een ‘leuk zakcentje’ opleveren voor de autofabrikant. Maar als de bubbel klapt, zoals zovelen waarschuwen? Dan zou Tesla wel eens een serieus probleem kunnen hebben.

Foto: Daniel Oberhaus