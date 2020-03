Audi e-tron voor hole-in-one op KLM Open

Audi is verantwoordelijk voor het chauffeuren van deelnemende golfers en crew tijdens de KLM Open in Nederland. Ook maken golfers kans op een nieuwe e-tron.

Gedurende de KLM Open ga je veel Audi’s in en rondom het event zien. Het golftoernooi zal in september plaatsvinden en Audi en Pon Business Mobility zijn betrokken als mobiliteitspartner bij het event. Dat betekent zoveel dat het Duitse automerk voertuigen zal inzetten om sporters, trainers en andere betrokkenen van en naar het evenement te rijden.

De KLM open is dit jaar van 17 tot en met 20 september op Bernardus Golf in Cromvoirt, nabij Den Bosch. Audi zal uitsluitende (deels) elektrische auto’s inzetten voor het vervoer, waaronder de e-tron.

Om het evenement ook nog wat spektal mee te geven geeft Audi ook een auto weg. Wie van de deelnemende profs als eerste een hole-in-one weet te maken tijdens de KLM Open wint een nieuwe e-tron. Het is lang niet zo vet als een BMW M of een Porsche winnen, maar je kunt je prijs altijd nog later inruilen als deze niet bevalt op een ander speeltje natuurlijk.

Het is voor het eerst dat Audi zijn naam verbindt aan de KLM Open als mobiliteitspartner. In het verleden werden er BMW’s weggegeven als een golfer als eerste een hole-in-one wist te maken tijdens het Nederlandse toernooi. Bij vorige edities kon men onder meer een nieuwe Z4, i8 en een 750Li winnen.