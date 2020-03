‘Techno Classica verzet door coronavirus’

De klassieke autobeurs Techno Classica zou deze maand zijn deuren openen. Waarschijnlijk gaat dat feest niet door vanwege het heersende coronavirus.

Evenementen over de hele wereld hebben te maken met vertragingen of annuleringen naar aanleiding van het coronavirus. Focussen we ons op de automotive, dan is Techno Classica het eerstvolgende grote auto evenement dat op de kalender staat.

De beurs zou deze maand van 25 tot en met 29 maart plaatsvinden in de Messe in Essen, Duitsland. Op de website van de organisatie van Techno Classica Essen spreekt men nog steeds over deze datum, maar in de wandelgangen klinken er geluiden dat het evenement niet op deze data gaat plaatsvinden.

Bedrijven en deelnemende exposanten van Techno Classica zouden te horen hebben gekregen dat het event is uitgesteld naar juni vanwege het coronavirus. Dat bericht het Duitse Oldtimer-Markt.

De voorlopige nieuwe data die genoemd worden zijn 17 tot en met 21 juni. De exacte data is nog onder discussie. Techno Classica Essen is één van de grootste klassieke autobeurzen ter wereld. In 2019 verwelkomde het event meer dan 190.000 bezoekers uit 46 verschillende landen. Cijfers om trots op te zijn, maar die ineens een vreemde smaak krijgen met het coronavirus in het achterhoofd.

In Zwitserland geldt er een verbod tot en met tenminste 15 maart om events met meer dan 1.000 man te organiseren. In Duitsland, maar ook in Nederland, is er (nog) geen dergelijk verbod. Organisaties kijken in overleg met de lokale autoriteiten of een event door kan gaan of niet. Mocht je plannen hebben om af te reizen naar Essen voor Techno Classica moet je er dus rekening mee houden dat het event uitgesteld zal worden naar juni.

Met dank aan iedereen voor de tips!