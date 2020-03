Oproep: Mijn Auto – Marktplaats editie!

Voor nieuwe Mijn Auto opnames zijn we op zoek naar grappige, leuke of gave Marktplaats-anekdotes.

Wie een tweedehands auto zoekt denkt natuurlijk meteen aan Marktplaats. Grote kans dat jij een occasion hebt gekocht die je hebt gevonden op de handelssite. Mocht dit het geval zijn én lijkt het je leuk om mee te doen aan een Mijn Auto opname dan zijn we op zoek naar jou.

Dus naast leuke auto’s zijn we ook op zoek deze keer naar mooie verhalen die te maken hebben met jouw aankoop via Marktplaats. Als jij het dus leuk vindt om jouw verhaal met ons en de Autoblog-bezoekers te delen. Geef je dan vooral op voor de Marktplaats editie van Mijn Auto

In samenwerking met Marktplaats organiseert Autoblog.nl daarvoor een opnamesessie. Wouter of Casper rijden een route in je auto die is aangekocht via deze advertentiewebsite. Lijkt het je leuk om mee te doen? Laat dan je gegevens achter in het Mijn Auto formulier. Geef bij de ‘Extra Info’ op het formulier aan wat er bijzonder was aan jouw Marktplaats aankoop. Wie weet nemen we contact met je op.

De opnames zullen plaats vinden op 2 april bij Vossestein Exclusive in Nieuwer ter Aa (regio Utrecht).