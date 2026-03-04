Audi: een RS5 zonder elektromotoren is mogelijk, maar een met vier cilinders absoluut niet

Je moet de klant niet opvoeden, maar naar hem luisteren

Van je fouten kun je leren. Van andermans fouten ook, mits je goed oplet. Dat laatste heeft Audi blijkbaar gedaan, want de floppende Mercedes-AMG C63S E zorgde ervoor dat ze in Ingolstadt het idee van een viercilinder in de nieuwe RS5 nooit serieus overwogen werd. Zelfs niet voor de lol, want we weten allemaal dat onze Oosterburen dat concept niet kennen.

Goede poging, maar niet slim

Managing director Rolf Michi van Audi Sport was hierover duidelijker dan duidelijk tegenover Edmunds: “Zelfs geen enkele seconde”, antwoordde hij op de vraag of Audi met het idee heeft gespeeld om de RS5 van een vierpitter met elektrische hulp te voorzien. Iets wat theoretisch prima mogelijk was, gezien er uiteindelijk toch aan bepaalde milieueisen voldaan moet worden.

De richting die Mercedes insloeg met de AMG C63 was bij Audi al snel van tafel geveegd. “We waren onder de indruk van de technische implementatie [van Mercedes], maar er zat wel een gat tussen de technische oplossing en hetgeen klanten waar klanten voor kiezen”, legde Michi uit. “Je moet uiteindelijk naar de klant luisteren en daarna is het een kwestie van stappen nemen.”

De Audi RS5 was bijna stekkerloos geweest

Opmerkelijk genoeg heeft Audi nog wel overwogen om de RS5 stekkerloos te maken. Helaas bedoelen we daarmee niet dat de elektrische hulpmiddelen ingeruild zouden worden voor bijvoorbeeld twee cilinders extra. Volgens Michi is er serieus gekeken om een HEV te maken van de RS5, in plaats van de PHEV die het nu is geworden.

De mild-hybride optie was het minimale wat nodig was om de Audi überhaupt de weg op te krijgen. Maar het bleek al snel dat de voordelen van deze aandrijflijn te beperkt waren om tegenover de klant te kunnen verantwoorden. Verrassend genoeg scheelde het amper gewicht in vergelijking met de huidige aandrijflijn, terwijl het minder elektrisch vermogen opleverde. In de huidige configuratie is het bijvoorbeeld ook mogelijk om 85 procent van het koppel met behulp van een elektromotor naar de achterwielen te sturen. Je weet zelf wat dat oplevert.

Volgens Audi zou het bij de keuze voor een HEV ook erg lastig worden om de toename in gewicht te verkopen met het ‘voordeel’ van een volledig elektrische actieradius van slechts 6 kilometer. De PHEV RS5 kan 87 elektrische kilometers afleggen volgens de WLTP.

De deur op een kier voor een pure RS5

Toch houdt Michi de deur op een kier voor een pure RS5 zonder spoor van accupakketten en elektromotoren. Een model dat enkel en alleen leunt op de 2,9 liter V6. De managing director doet het af onder het mom “je moet altijd flexibel blijven in je leven”.

Mocht je overigens hopen dat er toch nog een speciaaltje komt voor de Amerikaanse markt, met bijvoorbeeld een V8, dan kunnen we je nu al teleurstellen. Ondanks het feit dat er in de VS geen enkele uitstootbeperking meer geldt, gaat Audi niet zo ver om speciaal voor die markt een CO2-kanon te ontwikkelen.