GP Australië 2026: tijden en wat je moet weten!

De GP van Australië 2026 gaat dit weekend van start, lees in dit artikel alles dat je moet weten over de race down under.

Het gebeurt ze niet vaak, de Australiërs. Meestal moeten ze tot laat (soms zelfs heel laat) opblijven om een Formule 1-race te kunnen kijken. Nu is dat echter niet nodig, want de F1-coureurs komen naar Oz dit weekend voor de opening van het Formule 1-seizoen van 2026! Voor ik je alles vertel over het aanstaande raceweekend, eerst hetgeen waarvoor je gekomen bent: de tijden van de GP van Australië 2026.

Agenda GP Australië 2026

Het is weer ouderwets vroeg opstaan voor de F1-liefhebbers die het spektakel live willen zien:

Vrijdag 6 maart

02:30 – 03:30 | Eerste vrije training

06:00 – 07:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 7 maart

02:30 – 03:30 | Derde vrije training

06:00 – 07:00 | Kwalificatie

Zondag 8 maart

05:00 | Race

GP Australië

De Australische Grand Prix is al sinds jaar en dag een vaste prik op de Formule 1-kalender. Het continent is stiekem zeer verbonden aan de sport. Denk aan de vele Australische teams en coureurs. De eerste race werd in 1928 gereden, toen nog op een circuit genaamd Philip Island, dat nog steeds (in iets andere vorm weliswaar) bestaat.

De Grand Prix van Australië kent niet echt een vaste thuisbasis, want de race is werkelijk overal verreden. Naast Philip Island ook op Bathurst, Point Cook, Leyburn, Nuriootpa, Narragon, Southport en Caversham, onder andere. Vanaf 1985 koos de organisatie ervoor om in Adelaide te rijden. Dat was een stratencircuit met een aardige hairpin en verder niet veel bijzonders. Vanaf 1996 wordt de Australische GP gehouden in Melbourne.

Het circuit: Albert Park

Albert Park is een semi-permanent stratencircuit. Het circuit is 5,278 km lang, dus er worden 58 ronden gereden om zo tot 306 km te komen (300 km plus een ronde).

Het ronderecord staat op naam Charles Leclerc. Hij reed in 2024 een raceronde van 1:19.813. De baan kent 14 bochten draait en met de klok mee. Door de nieuwe auto’s zijn er geen DRS-zones meer, maar ‘Straight Line Mode’-stukken waarbij de voor- en achtervleugel plat worden geklapt.

GP Australië 2025: wat gebeurde er vorig jaar?

Even een terugblik op vorig jaar. Het laatste jaar van de toen geldende regels moest het veld dichtbij elkaar brengen.

Kwalificatie

Liam Lawson begon slecht aan zijn carrière als Red Bull Racing-coureur. Hij kwalificeerde zich als 18e. Ook F1-debutant Antonelli viel wat tegen met een 16e stek. Vooraan bleek McLaren een klasse beter dan de rest. Norris pakte pole-position met nog geen tiende van een seconde voorsprong op zijn teammaat Piastri. Verstappen volgde als derde op een straatlengte van 0,4 seconden afstand.

Podium

Weten jullie het nog? Rookie Hadjar pleurde zijn VCARB vrijwel direct in de muur tijdens de opwarmronde, mede dankzij de regen. Hij werd als niet finisher gevolgd door Doohan, Sainz, Alonso, Bortoleto en Lawson. Na een geweldige regenrace waarbij zelfs beide McLarens even over het gras gingen, hield Norris zich koel en finishte 0,895 seconden voor Max Verstappen. George Russell completeerde het podium voor de comeback-kid, Kimi Antonelli.

GP Australië 2026: wat we al wel weten

Uiteraard zijn er heel veel dingen die we al weten over de race. Altijd handig om indruk te maken tijdens de vrijmibo.

Nieuwe auto’s en regels!

Je moet dit Formule 1-seizoen ingaan met het idee dat de teams allemaal een harde reset hebben gehad. De auto’s zijn compleet anders, wat voor een wisseling van de wacht had kunnen zorgen. Op basis van de testdagen lijken Ferrari, Mercedes, McLaren en Red Bull weer de top vier te zijn, maar vlak de rest niet uit (behalve Aston Martin dan). Voor je gaat kijken, scroll even door het 10 dingen die je moet weten voor het seizoen begint-artikel.

Weersvoorspelling GP Australië 2026

Helaas voor liefhebbers van chaotische regenraces zoals de race in Melbourne van vorig jaar: het wordt prachtig weer in Albert Park.

Vrijdag: een mix van zon en bewolking, een graad of 23 met maar 10 procent kans op neerslag.

Zaterdag: Iets bewolkter dan vrijdag waardoor het twee graden Celsius kouder is dan de dag ervoor, maar wel minder dan 5 procent kans op neerslag.

Zondag: Zonnig zonder een wolkje aan de lucht, 23 graden en wederom minder dan 5 procent kans op neerslag.

Kansen Max Verstappen GP Australië 2026

De beste coureur in de beste auto is meestal wel een recept voor een klinkende overwinning. We weten al dat Verstappen de beste stuurman op de grid is, maar of ie ook de beste auto heeft? Niemand die het weet. Als we de eerste geluiden uit de paddock mogen geloven zijn het vooral Ferrari en Mercedes die de zaakjes het best op orde hebben.

Heeft Max Verstappen dus kans op de overwinning? Natuurlijk, maar het zal uit de vrije trainingen en kwalificatie moeten blijken hoe goed Red Bull de nieuwe auto afgesteld krijgt en of de andere teams inderdaad een voorsprong hebben. Eerder gaf Verstappen zichzelf weinig kans op de overwinning, maar nu het raceweekend eenmaal dichtbij is, begint het ook bij hem te kriebelen.

Op Verstappen.com zegt hij: “Het is geweldig om weer op het circuit te zijn en aan het seizoen te beginnen. Het voelde als een lange aanloop naar dit moment en het is mooi om eindelijk weer te kunnen racen. […] Nu komt de echte test. Ik weet niet hoe het allemaal zal verlopen in Melbourne, maar we hebben veel geleerd en hard gewerkt om de auto zo goed mogelijk te optimaliseren. Ik heb natuurlijk veel mooie herinnering aan deze Grand Prix, vooral aan mijn allereerste F1-race hier. Maar dit jaar wordt een bijzonder spannende uitdaging en ik kijk ernaar uit om te zien hoe het gaat.”

Verrassing GP Australië 2026

Aston Martin zal voor de leken een negatieve verrassing zijn in Melbourne. Tenminste, dat is nu het gevoel bij de experts. Volgens sommige geruchten zou het team met de Honda-motor alleen de opwarmronde meerijden om vervolgens beide auto’s naar binnen te brengen. Oei. Als dit niet gebeurt en het team vervolgens de hele race uitrijdt, is dat ook al een verrassing.

Maar de grote positieve verrassing zal denk ik Haas zijn. Terwijl iedereen zijn ogen heeft op the big 4 werkte de Amerikaanse renstal een puik trainingsprogramma af in Bahrein. Met éénvoudig racewinnnaar Ocon en toptalent Bearman heeft het team ook een solide coureursduo in huis om hoge ogen te gooien. Als de VF-26 met Toyota Gazoo Racing-bestickering ook echt zo hard gaat als we verwachten.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Australië 2026?

Als de teams nog niet eens weten wie waar staat in de pikorde, hoe moeten de bookies dat dan wel niet doen? Waar ze het vandaan halen weet ik ook niet, maar de wedkantoren staan pal achter George Russell. Als je op hem inzet als racewinnaar krijg je het minste geld terug (x 3.00), gevolgd door Max Verstappen (x 4.50) en Charles Leclerc (x 5.00). Voor de waaghalzen: als je inzet op een coureur van Cadillac, Sauber of op Lindblad, Colapinto of Stroll krijg je 501 keer je inzet!

Waar kan ik de GP van Australië 2026 volgen?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken.

F1TV

Echte fans kijken F1 TV. In veel opzichten doet men dat vanwege het commentaar (liever hysterische Britten dan deze Melroy en deze Nelson). Maar eigenlijk is het grootste voordeel de programmering erom heen. De voor- en nabeschouwing zijn heerlijk uitgebreid en nerderig.

Viaplay

Het was eventjes wennen voor het publiek, maar inmiddels zijn Nelson en Melroy zijn tegenwoordig een vertrouwde stemmen voor de F1. @nicolas vindt het toffe peren en dat klopt ook wel. Bij een abonnementje op Viaplay krijg je F1TV er gratis bij. Plus allerlei films, series en andere sporten. Plus darts.

VPN

Met een VPN kun je in een ander land inloggen, toevallig waar Formule 1 races online wordt uitgezonden. Denk bijvoorbeeld aan RTL Luxembourg of ORF1.

Streams

Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker streamen! We hebben hier een overzichtje met wat streams.

Grand Prix Radio

Mocht je Olav Mol willen horen, dan kan de komende jaren ook! Stem dan af op zijn zender Grand Prix Radio. Handig voor onderweg, maar je kan het geluid natuurlijk ook afstemmen op een ander beeld.

Helemaal gratis F1 volgen!

De laatste optie is helemaal gratis: kom elke dag even langs op Autoblog.nl om op de hoogte te zijn van de leukste en belangrijkste ontwikkelingen in de F1 zonder door achttienpagina’s vol mini-updates en scheten van Verstappen te moeten scrollen. Zoals waarom de starts in de F1 problemen vormen of wat er zo interessant is aan het F1-achterlicht in 2026.