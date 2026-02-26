RS5 is dikker dan ooit, past volgens Audi nog steeds door de deur

Volgens Audi Sport is de nieuwe plug-in RS5 ondanks zijn kilo’s “licht op de voeten”. Wij trekken alvast een wenkbrauw op.
Gewicht is de vijand van rijplezier. Dat weet zo’n beetje iedereen. Behalve Audi. Want de mannen en vrouwen uit Ingolstadt kijken naar de nieuwe Audi RS5 Avant, zien de naald van de weegschaal naar 2.370 kilo springen en zeggen vervolgens doodleuk: “Voelt lichtvoetig.” Juist ja. Zo voel ik me ook na een week wintersport.
Kilo’s erbij, vertrouwen ook
Audi Sport-baas Michael van Meel geeft eerlijk toe dat de overstap naar plug-in hybrid “wat extra gewicht” met zich meebrengt. Onder de vloer van de bagageruimte ligt immers een 22 kWh-accu verstopt. Maar geen zorgen, zegt Audi, want daar staat keiharde slimme techniek tegenover.
Dankzij elektromechanische torque vectoring op de achteras en een RS-sportonderstel zou de RS5 niet alleen stabieler en preciezer zijn, maar ook nog eens verrassend wendbaar. Met andere woorden: hij is zwaarder, maar doet alsof hij dat niet is. Past wel een beetje bij deze tijd, toch?
Alles voor Europa
Vergeleken met zijn directe voorganger, de Audi RS4 Avant B9, is de RS5 gewoon 625 kilo aangekomen. Het grootste deel daarvan komt natuurlijk wel door elektrificatie. Toch zegt Audi: zonder stekker geen toekomst in Europa.
Wil je toch een paar kilo’s besparen? Dan kun je optioneel keramische remmen bestellen. Die schelen 30 kilo. Op 2.370 kilo is dat wel een beetje als een Cola Zero kiezen bij je McDonalds bestelling.
Reacties
lennertg zegt
Jezus wat doen die 2 stortkokers daar vanachter?…
PunicaOase zegt
Hopelijk lekker klinken, knetteren en knallen ;-)
Michel-GR zegt
Bijna 2x zo zwaar als de mijne…ik weet wel welke leuker is op een dijk, b-weg of bergpas
HZW zegt
Zo geweldig klinkt die nieuwe RS5 V6 niet voor een 600+ pk auto.
Meer dan een veredeld koekblik geluid is het niet.
potver7 zegt
Ach ja, BMW komt er ook mee weg dus waarom zouden we moeilijk doen over gewicht?
De lichtste A5 sedan weegt 1670kg, en die heeft dus geen hybride-techniek.
Een A5 zonder hybride-techniek maar met AWD weegt 1725kg.
Een ‘gewone’ A5 sedan met hybride-techniek en AWD weegt 2045 kg, en die heeft ook al een accu van 20,7kWh. Die hybride-techniek weegt dus 320kg.
Deze RS5 weegt nog eens 325kg meer, dus de verklaring van Audi dat de gewichtstoename grotendeels door de electrificatie komt is gewoon onzin.
Maar goed, die 1670kg voor de basisversie is al idioot zwaar – Audi laat dat zelf zien met de A3 sedan die 1290 kg weegt. Oké, die is ietsje kleiner, maar geen 25% kleiner.