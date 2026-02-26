RS5 is dikker dan ooit, past volgens Audi nog steeds door de deur

Volgens Audi Sport is de nieuwe plug-in RS5 ondanks zijn kilo’s “licht op de voeten”. Wij trekken alvast een wenkbrauw op.

Gewicht is de vijand van rijplezier. Dat weet zo’n beetje iedereen. Behalve Audi. Want de mannen en vrouwen uit Ingolstadt kijken naar de nieuwe Audi RS5 Avant, zien de naald van de weegschaal naar 2.370 kilo springen en zeggen vervolgens doodleuk: “Voelt lichtvoetig.” Juist ja. Zo voel ik me ook na een week wintersport.

Kilo’s erbij, vertrouwen ook

Audi Sport-baas Michael van Meel geeft eerlijk toe dat de overstap naar plug-in hybrid “wat extra gewicht” met zich meebrengt. Onder de vloer van de bagageruimte ligt immers een 22 kWh-accu verstopt. Maar geen zorgen, zegt Audi, want daar staat keiharde slimme techniek tegenover.

Dankzij elektromechanische torque vectoring op de achteras en een RS-sportonderstel zou de RS5 niet alleen stabieler en preciezer zijn, maar ook nog eens verrassend wendbaar. Met andere woorden: hij is zwaarder, maar doet alsof hij dat niet is. Past wel een beetje bij deze tijd, toch?

Alles voor Europa

Vergeleken met zijn directe voorganger, de Audi RS4 Avant B9, is de RS5 gewoon 625 kilo aangekomen. Het grootste deel daarvan komt natuurlijk wel door elektrificatie. Toch zegt Audi: zonder stekker geen toekomst in Europa.

Wil je toch een paar kilo’s besparen? Dan kun je optioneel keramische remmen bestellen. Die schelen 30 kilo. Op 2.370 kilo is dat wel een beetje als een Cola Zero kiezen bij je McDonalds bestelling.