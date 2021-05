Audi en Porsche gaan in vlammen op na wilde achtervolging - Autoblog.nl

Na een overval op een waardetransport ontvouwden zich heuse Wild West-taferelen ten noorden van Amsterdam.

De inwoners van het normaalgesproken rustige dorp Broek in Waterland, ten noorden van Amsterdam, werden vandaag opgeschrikt door wilde taferelen. De politie zetten namelijk tientallen auto’s en een helikopter in bij een grootscheepse achtervolging, die eindigde in een schietpartij.

Het begon allemaal in Amsterdam-Noord. Daar werd namelijk rond kwart over twee een waardetransport overvallen. De overvallers gingen er vervolgens met een Porsche Cayenne en een Audi vandoor. De politie zette al snel met man en macht de achtervolging in. Volgens ooggetuigen werden er daarbij zo’n veertig auto’s ingezet.

De achtervolging eindigt in Broek in Waterland. Op de onderstaande beelden is te zien hoe een Renault Espace – een van de vluchtauto’s – een tuin in rijdt. De achtervolging wordt vervolgens voortgezet in een weiland. Daar komt het tot een schietpartij, die een van de overvallers fataal wordt.

Er zijn ook minstens twee auto’s in brand gestoken. In een video is te zien dat twee auto’s in lichterlaaie staan, waarvan één Audi. Volgens een ooggetuige betreft het een RS6, hoewel het ook een RS4 B7 zou kunnen zijn (doet er verder ook niet toe). Daarnaast is er ook nog een Porsche Cayenne van de eerste generatie in vlammen op gegaan.

Inmiddels is de rust in Broek en Waterland deels weergekeerd, hoewel er nog een grote politiemacht aanwezig is. Naast de ene overvaller die het niet na kan vertellen zijn er nog zes mensen aangehouden. Daarvan zijn er twee gewond. Aan de kant van de politie zijn er geen gewonden gevallen.

Video’s : @oldnoskool op Twitter