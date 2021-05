Volkswagen showt flitsende ID.X hot hatch - Autoblog.nl

Is deze Volkswagen ID.X de Golf GTI van de toekomst?

Je kunt van alles vinden van de Golf GTI, maar het is wel een icoon onder de hot hatches. Door hun jarenlange ervaring weet Volkswagen keer op keer een geslaagde hot hatch neer te zetten die ook nog eens goed verkoopt. De Duitsers hebben zich nu echter vol overgave gestort op EV’s. Wat betekent dat voor de toekomst van de Volkswagen hot hatch?

GTX

Nou, Volkswagen is zeker niet van plan te stoppen met sportieve modellen. Alhoewel ‘sportief’ misschien wel een iets andere betekenis krijgt. Maar van de ID-modellen komen hoe dan ook snellere varianten, die GTX gaan heten in plaats van GTI.

ID.4 GTX

De eerste GTX hebben we vorige maand al gezien, dat was de ID.4 GTX. Deze heeft 299 pk en sprint van 0-100 km/u in 6,2 seconden, maar zal verder niet bijster sportief zijn. De ID.3 leent zich beter voor een sportieve variant, met zijn lagere gewicht en zwaartepunt en compactere afmetingen. In vergelijking met een Golf is het natuurlijk nog steeds een vrij log ding, maar je moet roeien met de riemen die je hebt.

ID.X Concept

Hoe zo’n sportieve ID.3 er uit kan komen te zien toont Volkswagen nu alvast met de ID.X Concept. Opmerkelijk genoeg wordt deze auto niet gepresenteerd met de gebruikelijke bombarie, maar met een zooitje amateurfoto’s op de LinkedIn-pagina van CEO Ralf Brandstätter. Is ook een manier om een concept te presenteren.

Make-over

Het is duidelijk dat Ralf hier niet naast een gewone ID.3 staat te poseren. De ietwat suffe ID.3 heeft namelijk een make-over gekregen met een matgrijze basiskleur en kekke groengele accenten. Als klap op de vuurpijl zitten er dikke velgen onder, waar menig Golf GTI-rijder jaloers van zal worden.

Interieur

Of er ook nog wat gedaan is met de voorbumper krijgen we helaas niet te zien. Waarschijnlijk niet dus. Het interieur krijgen we wel te zien. Dat is eveneens opgeleukt met groengele accenten en er zijn met alcantara beklede sportstoelen geïnstalleerd.

Specificaties

De specificaties verklapt Ralf Brandstätter ook alvast. Deze ID.X beschikt over 328 pk en doet 0-100 km/u in 5,3 seconden. Een stuk sneller dan een Golf 8 GTI dus. Dat is onder andere mogelijk omdat er 200 kg van het gewicht is afgesnoept. Driften kan trouwens ook met deze vierwielaangedreven ID.X. Net als de nieuwe Golf R beschikt deze elektrische hot hatch namelijk over een driftmodus.

Productie

De grote vraag is: gaat deze auto ook in productie? Uit de woorden van Brandstätter valt op te maken dat de ID.X niet op deze manier in productie gaat, maar Volkswagen heeft volgens hem wel veel ideeën opgedaan. Dat er een ID.3 GTX gaat komen is in ieder geval vrij voor de hand liggend. Ralf Brandstätter heeft zelf in het prototype gereden en is ‘begeistert’, dus dat is wellicht een goed teken.