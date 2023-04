Audi F1 voor 2026 wordt over twee weken onthuld

De Audi F1 voor 2026 komt er héél snel aan. Als je voorsprong door techniek hebt, kun je op de zaken vooruit lopen.

Het jaar 2026 gaat een heel bijzonder jaar worden voor de Formule 1. Dan staan er namelijk behoorlijk wat veranderingen op de planning. Daarom zijn geïnteresseerde partijen zich nu al serieus aan het beraden op deelname. Dat doen ze NU, omdat ze dan – mits van toepassing – ervaring op kunnen doen met een partner.

In dit geval is de komst van Audi toch wel het grootst. Voor het eerst gaat het merk met de vier ringen meedoen aan de Formule 1. De verwachtingen zijn hooggespannen, want elke keer als Audi meedoet aan een sport, weten ze ook te domineren.

Denk maar aan het WRC (met de ur-quattro), IMSA (Audi 90), DTM (Audi V8, later met de A4) en andere toerwagenklasses. Om maar te zwijgen Audi’s Le Mans-successen.

Audi F1 voor 2026

Audi gaat samen met Sauber in zee om vanaf 2026 samen een team te vormen. Het zal anders zijn dan dat Alfa Romeo Racing en Sauber nu zijn. Heel oneerbiedig is het huidige team gewoon Sauber waar een Alfa Romeo-logo op staat. Dat gaat in 2026 dus anders zijn. Maar zolang hoeven we niet te wachten op de nieuwe Audi, want we kunnen de eerste glimp van de auto al over een paar weken aanschouwen!

Audi neemt namelijk alvast het heft in handen door op de SHanghai Motor Show dit jaar al de nieuwe F1-auto te showen. Dit jaar betekent gewoon over een opaar weken, want dan begint de grootste Chinese autoshow.

De reden dat Audi kiest voor China is niet heel erg gek. Formule 1 begint daar ook te groeien aan populariteit. China is daarbij een enorm belangrijke (grote) markt voor Audi.

Is ‘ie nu al klaar dan?

In hoeverre we de Formule 1-auto van Audi gaat lijken op de 2026 valt nog te bezien. Niet alleen omdat de reglementen dan nog niet eens vast staan. Fabrikanten laten wel vaker ‘een’ model zijn, niet ‘het’ model.

Ze willen natuurlijk de concurrentie niet wijzer maken dan dat ze al zijn. Wij verwachten zelf een soort mock-up, ontwikkeld door Sauber, plus de basis voor de nieuwe livery.

Daarbij zal Audi nog voldoende leren in de tussentijd. Oh, en sponsors aantrekken. Dus het eindproduct zal het zeker niet zijn. Maar het is in elk geval een nieuwe stap in de goede richting waarbij er dus nog een groot automerk gaat meedoen op het hoogste niveau.

Via: Automotive News Europe