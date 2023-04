BREEK: Lightyear maakt doorstart en verkoopt demo’s

De zonneautomaker Lightyear maakt een doorstart in afgeslankte vorm en gaat onder andere demovoertuigen verkopen.

Nou, nou, nou, het was me wel een soap. Van innovatieve automaker dat de wereld ging veranderingen, naar een bedrijf dat geen geld meer had en dus begin dit jaar failliet ging. Het kan snel gaan. Nu gaat de zonneautomaker door, maar wel op een andere manier.

Doorstart Lightyear

De doorstart was eigenlijk al in februari aangekondigd. Dit gebeurde nadat investeerders in één dag 8 miljoen euro hadden opgehaald. Echter, in Nederland komt dan nog de curator om de hoek kijken. Deze moest namelijk nog zijn goedkeuring geven, dat is nu gedaan.

Curator Reinoud van Oeijen van Holla Legal & Taks laat weten dat het een ‘uitermate complex’ proces was. Toch heeft de curator nu zijn toestemming na een relatief korte periode gegeven. Gelukkig maar, want hoe langer het duurt hoe minder kans op een succesvolle doorzetting van Lightyear.

Natuurlijk is Lex Hoefsloot, CEO en mede-oprichter, verheugd met de ontwikkelingen: “Ik ben erg blij dat we erin geslaagd zijn de herstructurering af te ronden, die volgens ons in het belang is van het duurzame succes van Lightyear”.

Voertuigen

De doorstart begint met het verkopen van enkele (demo)voertuigen. Dit natuurlijk om wat geld in het laatje te krijgen voor de schuldeisers. Deze maand zal er een onlineveilig zijn. Geïnteresseerd in of er een mooie deal voor je tussen zit?

Op 19 april aanstaande is er een kijkdag op de Automotive Campus in Helmond waar je de auto’s in het echt kan bekijken. Ongetwijfeld zal er een Lightyear O tussen zitten. Let wel op, de veiling sluit op 24 april. Je moet dus snel een beslissing nemen.

Nieuw bedrijf

Om schoon schip te maken zal voor de doorstart een nieuw bedrijf opgericht worden, genaamd Ligthyear Technologies. Dit bedrijf zal zich richten op de Lightyear 2. Dit zal een massamodel moeten worden dat betaalbaarder moet zijn. Binnen enkele jaren moet het bedrijf de auto’s kunnen leveren. Het oude bedrijf had ongeveer zeshonderd mensen in dienst, het nieuwe bedrijf zal plaats bieden aan 100 mensen. Niet iedereen heeft zijn baan nog, maar het is beter dan niks.

Een ander punt van aandacht waren de patenten. Zeer belangrijk en daarom zijn alle patenten van Lightyear, en die van de dochteronderneming Lightyear Layer (maakt de zonnepanelen), meegenomen naar het nieuwe bedrijf.

Hopelijk kan het bedrijf hierdoor auto’s blijven bouwen in de toekomst. Het is een blijft namelijk een mooi stukje Nederlands ondernemerschap.