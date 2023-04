Koop de R63 AMG van Autobloglezer Klaas

De R63 AMG van Autobloglezer Klaas is verrassend betaalbaar.

Je hebt van die auto’s waar vaker over geschreven wordt, dan dat er exemplaren van gemaakt zijn. Over de Daewoo Leganza hebben wij maar een keer geschreven (ja, echt waar!), terwijl er duizenden van zijn gebouwd. De gaat het om de McLaren F1, dan zijn r ongeveer 100 gebouwde exemplaren (inclusief de racers) en duizenden artikelen.

In de meeste gevallen gaat het dus om een bijzondere supersportwagen. Met de occasion van vandaag is dat niet het geval. Het gaat namelijk om de Mercedes-Benz R63 AMG. Niemand die zo’n auto daadwerkelijk koopt, maar mensen vinden het wel fascinerend.

R63 AMG van Autobloglezer Klaas

In dit geval is er dus een autobloglezer die er gewoon eentje gekocht heeft. Het gaat om Autobloglezer Klaas en hij dacht: weet je, ik ga gewoon een R63 AMG kopen. Dat heeft Autobloglezer Klaas dan ook gedaan! Daarvoor een hele diepe buiging!

Maar helaas heeft Autobloglezer Klaas een nieuwe auto op komst, waardoor de R63 AMG een beetje overbodig is geworden. Het is een exemplaar uit 2006 met slechts 180.901 km op de klok. Ja, ‘slechts’, want dit zijn typisch van die auto’s voor mensen die hun auto’s graag gebruiken waar ze voor bedoeld zijn.

De R63 van Autobloglezer Klaas is net zoals de Audi A6 duurtester op Marktplaats: technisch goed maar een paar visuele onvolkomenheden. In het geval van de R63 werkt er een een van de achterstoelen niet, evenals de GPS (en dus de navigatie) en is de lak niet overal 100%. Maar ja, met een vraagprijs van 25.000 euro is het ook niet de duurste R63 van Europa.

Snel!

Ach, de meeste onderdelen zijn nog prima verkrijgbaar bij Mercedes en er is vast een een detailer die de lak fabrieksnieuw kan maken. De auto heeft nog wel recent groot onderhoud gehad, dat is altijd belangrijker natuurlijk. Maar ach, een kleinigheidje houd je altijd bij een snelle Duitser.

En snel, dat is ‘ie! Ondanks dat de auto eruit ziet als een MPV, is het stiekem een crossover. Althans, de R63 staat namelijk op het platform van de M-Klasse en de GL. Het is eigenlijk een ML63 AMG met minder luchtweerstand.

Van 0-100 km/u sprinten doet de auto in slechts 5,1 seconden en de top is begrensd op 250 km/u. Het mooie is, is dat het in alle rust en comfort gaat. De brandstofkosten zul je voor lief moeten nemen, want heel erg zuinig is ‘ie niet.

Maar je kunt de kosten gewoon keer zes doen. Wedden dat je dan goedkoper in Nice bent met 6 personen dan als je met de TGV gaat? Interesse, de Mercedes R63 AMG van Autobloglezer Klaas kun je hier bekijken!

