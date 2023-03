Audi A4 identificeert zich voortaal als Audi A5

De Audi A4 identificeert zich binnenkort als Audi A5.

Als het gaat om de strijd in het premium D-segment, delft Audi het onderspit. De BMW 3 Serie is de populairste auto in zijn klasse, dan volgen de Volvo S60 en V60. Op nummer 3 staat de Mercedes-Benz C-Klasse en de Audi A4 hobbelt er achter aan. De A4 is al wat ouder en heeft het nadeel dat er eigenlijk keuze is uit motoren. Dit terwijl je bij de andere merken kunt kiezen uit allerlei benzine, diesels en PHEV’s. Met name het ontbreken van die laatste hakt er wel in. De A4 doet het alsnog 10x beter dan de Alfa Romeo Giulia en 160x beter dan de Jaguar XE.

Naast het ontbreken van een PHEV-versie, ontbreekt het de A4 ook een beetje aan wat sjeu. De auto is wel erg braaf. Jarenlang was dat een USP, maar tegenwoordig mag het wel iets meer uitgesproken zijn.

Dat gaat Audi doen door van de A4 een Audi A5 te maken. Ja, dat lees je goed. De complete Audi A4-lijn komt te vervallen en zal zich hierna identificeren als A5.

Audi A4 identificeert zich als A5

Het is niet enkel en alleen gedaan om de auto hoger te positioneren. Er is nog een reden. Audi wil op een gegeven moment afstappen van de toevoeging ‘e-tron’. De originele Audi e-tron heet inmiddels Audi Q8 e-tron. Uiteindelijk zullen alle Audi’s elektrisch zijn, dus heeft de toevoeging e-tron niet heel veel zin meer.

Tot die tijd kun je Audi’s met de naam alleen al uit elkaar houden. Alle Audi’s met een oneven nummer (A1, A3, A5, A7) hebben nog een verbrandingsmotor. De Audi’s met een even nummer (A2, A4, A6, A8) zullen dan elektrisch zijn. Dit betekent dat ook de nieuwe Audi A6 eigenlijk Audi A7 gaat heten, en de A6 wordt elektrisch.

Diesel? Ja, diesel!

De Audi A5 komt er met diverse benzinemotoreren, PHEV’s en natuurlijk sportieve topmodellen in de vorm van de Audi S5 en de RS5. De Audi S5 zal waarschijnlijk direct met de A5 onthuld worden. Een allesovertreffende Audi RS5 komt iets later.

De Audi RS5 Avant zal de laatste auto met verbrandingsmotor zijn die Audi op de markt brengt. Bijzonder, de Audi A5 komt ook gewoon met TDI-motoren die voldoen aan de Euro7-norm. Deze kun je in Nederland niet kopen.

Waar bij BMW de iX1, i4 en i7 in feite een elektrische X1, 4 Serie en 7 Serie zijn, kiest Audi voor een andere weg. Alle elektrische modellen zullen op hun eigen platform staan.

Audi kan dit doen, daar de platforms gedeeld worden met andere merken uit de VAG-groep. De Audi A4 die zich identificeert als Audi A5 verwacht men nog dit jaar. Wat Audi gaat doen met de Coupé, Sportback en Cabriolet is niet helemaal duidelijk.

Via: AutoExpress

