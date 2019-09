Audi facelift de A5: dit is er anders

De Duitsers nemen een fris en fruitige A5 mee naar Frankfurt.

Het zijn geen baanbrekende veranderingen, maar Audi slijpt de A5 een tandje bij. Zowel de coupé als de cabriolet en Sportback hebben een update gekregen. Voornaamste vernieuwingen hebben betrek op de techniek en op het MMI-systeem.

Het quattro-grapje dat Audi toepast op de nieuwe A1 en A4 komt ook naar de A5. Voordat je er een vergrootglas bij pakt moet je even naar de achterkant kijken. De nieuwe diffuser met trapeziumvormige uitlaten geven duidelijk weg dat dit de facelift betreft. Of het een mooie update is in vergelijking met het oude model is natuurlijk persoonlijk. LED-verlichting is voortaan standaard op de A5, Matrix LED-verlichting en dynamische richtingaanwijzers blijven optioneel. In het interieur is een 10,1 inch touchscreen te vinden met de nieuwste versie van Audi’s MMI touch systeem. De dubbele schermen zoals bij de A6 en A7 zien we nog niet op de A5. Daarvoor zul je echt moeten wachten op een nieuwe generatie. Het scherm is nu hetzelfde als bij de A4, die tevens recent van een facelift is voorzien.

Vrijwel alle motoren op de facelift A5 betreffen een 48v mild hybride. Een 7-traps S tronic of 8-traps tiptronic is standaard. Net als de S4 TDI, heeft de S5 TDI een 3.0 TDI mild hybrid met 347 pk en 700 Nm koppels. Mede dankzij quattro vierwielaandrijving sprint de rappe diesel in vijf seconden naar 100 km/u. De topsnelheid is uiteraard begrensd op 250 km/u.

De nieuwe Audi A5-modellen zijn vanaf dee herfst te bestellen. Wat de facelift moet gaan kosten is op dit moment nog niet bekend. Audi komt daar in een later stadium op terug. Op de IAA in Frankfurt beleeft de facelift zijn debuut.