Vernieuwingen voor de Bentley Continental GT

Om het nieuwe jaar fris en fruitig in te gaan is de Continental GT van een modeljaar update voorzien.

Subtiele vernieuwingen maken de Bentley Continental GT W12 of V8 nóg begeerlijker. De Continental GT Coupé met W12 is voortaan te krijgen met een panoramisch glazen dak. De optie kost 3.150 pond, omgerekend 3.670 euro. Het geheel is gemaakt van polariserend glas zodat men helder naar buiten kan kijken, zonder dat de zon op vervelende wijze naar binnen schijnt. Daarnaast is de optie High Gloss Carbon Fibre voortaan leverbaar op alle modellen.

Bentley weet trots te melden dat de Continental GT in bijna ontelbare mogelijkheden is te configureren. Het gaat namelijk om 7 miljard verschillende configuraties. Als Bentley-klant kun je de nodige middagen sparren met de verkoper over de ideale specificatie van jouw model.

De Continental GT V8 komt met de nieuwste generatie 4.0-liter V8 uit de rekken van de Volkswagen Groep. Het blok levert 550 pk en 770 Nm koppel. Het model sprint in 3,9 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 318 km/u. De Convertible is met een sprint van 4,1 tellen naar 100 km/u een tandje langzamer. Standaard rolt de Continental GT op 20-inch velgen. Optioneel kun je tot 22-inch jetsers krijgen op de Bentley. Spelen met de configurator van de modeljaar update Continental GT op deze grijze vrijdagmiddag kan hierrr.