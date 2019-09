Rommelige training in Monza verloopt nat en glibberig

Een weekend vol spektakel?

Denk je aan Italië denk je al gauw aan mooi weer. Dat valt vies tegen in Monza dit weekend, waar de Grand Prix zal worden verreden. Het is behoorlijk nat in de Italiaanse plaats en dat is goed nieuws voor racefans. Wat extra spektakel is altijd welkom. Max heeft vanwege een nieuwe motor te maken met een gridstraf. De Nederlander heeft zich vooral beziggehouden met de afstelling van zijn auto tijdens de eerste vrije training.

De eerste vrije training verliep behoorlijk rommelig door de natte omstandigheden. Maar liefst drie keer werd de sessie stilgelegd. Sergio Perez raakte een muur, Kimi Raikkonen eindigde met zijn Alfa in de grindbak en als derde maakte Pierre Gasly een slippertje. Dit weekend zal vooral Ferrari zich van zijn beste kant laten zien. Het Italiaanse team rijdt met een extra sterke Spec 3 motor.

Vanmiddag gaat de tweede vrije training van start. De derde vrije training en de kwalificatie morgen zullen, zoals het er nu naar uitziet, droog verlopen. Zondag kan het nog spannend worden. Op dit moment is er een regenkans van 80 procent voor zondag. Regen in combinatie met een inhaalrace van Verstappen levert doorgaans vermakelijke beelden op. Tijdens de eerste vrije training was het Leclerc die de snelste tijd wist neer te zetten, gevolgd door Sainz en Norris. Max pakte de zevende plaats.

