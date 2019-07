Audi S4 TDI: rijtest en video

Pas vier jaar geleden trok Audi het doek van de A4 B9, maar toch vond men het in Ingolstadt tijd voor een ingrijpende facelift. En passant kreeg de S4 een heel ander blok: een dieseltje.

Voor de Nederlandse markt ligt het anders, maar wereldwijd is de A4 de belangrijkste auto voor Audi. Één op de vijf auto’s die Audi verkoopt is een A4, wereldwijd verkochten ze er al meer dan 7,5 miljoen.

Niet alleen een paar nieuwe LED’s

De meeste facelifts zijn niet meer dan een laf opfrisbeurtje met een paar nieuwe LED’s in de voor- en achterlichten, maar voor de A4 is er aanmerkelijk meer gebeurd. Veelal blijft het plaatwerk onaangeroerd, want als dat wordt aangepast zijn prijzige nieuwe machines nodig in de fabrieken. Toch vond Audi het nodig om een groot deel van het “blik” een make-over te geven. De wielkasten hebben tegenwoordig de quattro heupen en de lijn die over de volledige zijkant liep, is tegenwoordig onderbroken. Op de portieren is de vouw nu lager gepositioneerd, wat de A4 een sportievere uitstraling geeft.

Aan de voorzijde is de uitstraling van de A4 ook echt gewijzigd: de single frame grille is platter en wijder en de koplampen zijn agressiever naar beneden gesneden. Smaken verschillen, maar het is minder sullig dan het was. Aan de achterzijde is de “grootste” wijziging dat de achterlichten tegenwoordig zijn verbonden door een chromen strip, geheel in lijn met de trends in hedendaags Duits autodesign.

Onder de motorkap zijn de wijzingen niet bepaald revolutionair, naar echte hybrides, plug-in hybrides of een elektrische variant zoek je voorlopig nog vergeefs. Wel beschikken vier van de nieuwe motoren over mild-hybrid technologie (MHEV) op basis van een 12V elektrisch systeem. Dit verlaagt het verbruik met maximaal 0,3 l/100 km. Voor Duitse kopers is er nog een instapper met een handbak, maar de Nederlandse importeur laat die terecht voor wat het is. Alle nieuwe A4 modellen worden standaard geleverd met een automatische transmissie (zeventraps S tronic of achttraps tiptronic).

Naast de S4 TDI (waarover later meer) komen er nog drie diesel- en drie benzinevarianten beschikbaar in de showroom. Het dieselaanbod bestaat uit de A4 35 TDI met 163 pk, de 40 TDI met 190 pk en de 45 TDI met 231 pk, dat zijn twee keer een tweeliter viercilinder en een V6 TDI. De benzinemotoren zijn de 150 pk sterke 35 TFSI, de 190 pk sterke 40 TFSI en de 245 pk sterke A4 45 TFSI.

De motorisering van de S4

Een lijn is er niet echt in te ontdekken, alleen de vorm van de motor bleef al die jaren hetzelfde Iedere generatie S4 had een motor in V-opstelling, de eerste generatie S4 (B5) had het 265 pk sterke 2.7 V6 biturbo benzine blok. Een heerlijk koppelrijke motor, maar toch werd die voor de volgende generatie geloosd in faveure van het heerlijke 4.2 liter grote atmosferische V8 blok. Daarna kwam er een 333 pk sterke, drie liter grote V6 met een supercharger. Bij de lancering van de B9 generatie van de S4 kwam er een drie liter grote V6 met een twinscroll turbocompressor. Nu met de facelift wordt die voor Europa weer geloosd om een TDI blok in het vooronder te lepelen.

De V6 TDI

De papieren van de V6 TDI zijn bijzonder goed. De basis is de bekende 3.0 V6 TDI motor die nu is uitgerust met een 48V mild-hybrid technologie (MHEV) en een electric powered compressor (EPC). Door het hogere voltage kan het regeneratieve remsysteem maximaal 8 kW terugwinnen en in een lithium-ion accu opslaan. Daarmee kan de EPC worden gevoed, maar het scheelt ook in het brandstofverbruik (tot 0,4l liter per 100 km). Wat jullie mogelijk dan weer meer interesseert is het maximale vermogen van 347 pk.

Het systeem aan compressoren is voor de S4 bijzonder geavanceerd: de meeste tijd zorgt een turbo met variabele geometrie voor de drukvulling van de zes cilinders. De electric powered compressor (EPC) biedt ondersteuning op de moment dat het nodig is en heeft een reactietijd van slechts 250 milliseconden. Daarmee verkleint de EPC in theorie het turbogat, maar blijkbaar is een kwart seconde (want zoveel is het ook) nog steeds (veel) te lang.

De S4 TDI valt met zijn te complexe aandrijflijn door de mand met te veel vertragingen op bijzonder irritante momenten. Om je een idee te geven: terug naar het vliegveld reden we in de basis-TDI met automaat. Het 2.0 TDI blok met 163 pk was echter veel fijner om te rijden dan de V6 TDI uit de S4. Vooral bij lage snelheden is de tweeliter veel beter bij de les dan zijn 1.5 keer zo grote broer. De omgekeerde wereld dus, want als een V6 TDI ergens zou moeten scoren is het op een reuzenkoppel onderin.

Dat koppel van 700 Nm is er ook wel, maar dan vanaf 2500 toeren per minuut. De kwart tel dat de EPC nodig heeft om op te spoelen in combinatie met de grotere turbo die pas vanaf 2500 tpm echt bij de les is, is funest voor de driveablity. De 163 pk sterke A4 Avant die we als vervoer naar het vliegveld gebruikten, was veel prettiger om te rijden.

Hijs wel snel

Zolang je de turbo van de S4 TDI als een volleerd rallyrijder maar op druk houdt, is het wel een echt rappe jongen. Onder begeleiding van een door een speaker versterkte V6 TDI roffel speert de S4 in 4,8 seconden naar de 100. Door de versnellingen heen rammend is het ook echt een heel rappe machine, gevoelsmatig wellicht nog sneller dan je uit de specs zou afleiden. Gezien de mooie stroomlijn heb ik ook geen twijfels dat de S4 TDI makkelijk de begrensde topsnelheid van 250 km/u gaat halen.

Infotainment en interieur

Over de kwaliteit van het interieur van moderne Audi’s kunnen we kort zijn: het is en blijft top. De materialen zijn mooi, over de details is nagedacht en alles werkt redelijk zoals je het verwacht. Voor de diehard A4 rijders is er wel een grote wijziging die wellicht even wennen zal zijn. Op de middenconsole zullen ze misgrijpen, want de touch controller is verdwenen. Voortaan moeten de meeste zaken via het 10,1” grote touchscreen worden gedaan. Het nieuwe MMI scherm staat dichtbij genoeg om probleemloos te bedienen en werkt behoorlijk intuïtief. Uiteraard is het MMI systeem connected, heeft ook mogelijkheden voor Car-to-X communicatie en kan (in de toekomst) ook met de infrastructuur communiceren zodat je precies hard genoeg kan rijden om het volgende groene licht te halen.

Om het dashboard helemaal af te maken, moet er nog wel extra in de buidel worden getast. Er is de keuze uit drie instrumentenpanelen: twee gedeeltelijk analoge en de volledige digitale Audi virtual cockpit plus met 12,3 inch HD-display. Een head-up display is ook optioneel leverbaar.

Conclusie en prijzen

De Nederlandse prijs voor de S4 TDI is er nog niet, maar we kunnen alvast een traantje wegpinken bij de Duitse prijs van 62 mille. In Nederland is de sterkste reguliere A4 45 TDI quattro al € 65.130, dus we houden ons hart vast voor het prijskaartje van de S4 TDI.

De instapper (de 150 pk sterke A4 Limousine 35 TFSI) is er vanaf € 42.930, voor dat geld heeft de Alfa Romeo dealer een 200 pk sterke Giulia voor u. De 320i is iets duurder, bij Mercedes zijn er iets goedkopere C-klasses, maar die hebben dan fors minder pk’s.

Het is een “echte” facelift is, dus de A4 ziet er weer lekker fris uit. Onderhuids zijn de upgrades minder ingrijpend, maar het intfotainment systeem (tegenwoordig erg belangrijk) kreeg ook een forse upgrade. Het maakt de A4 weer de moeite waard, maar datzelfde is moeilijk te zeggen over de S4 TDI. Het zou een auto moeten zijn die het allemaal makkelijk doet, maar het was vooral een hernieuwde kennismaking met het begrip turbogat. Jammer, want de rest van de auto is erg goed.